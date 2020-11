Solicitan la creación de destacamentos policiales

Fue presentado por Juntos por el Cambio, en el marco de un área integral de seguridad, que desempeñará tareas en destacamentos móviles.

El Bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto solicitando la creación de destacamentos policiales con la necesidad de brindar una solución urgente a problemas como las peleas callejeras, discusiones entre ciudadanos, vehículos y motos que circulan a alta velocidad y los hurtos.

En este sentido, se solicita “la creación de un área integral de seguridad que pasará a desempeñar sus tareas en destacamentos móviles apostados en los barrios con más problemas de inseguridad y más alejados de los establecimientos policiales fijos”, que deberá estar “dotado como mínimo de dos efectivos policiales con movilidad y equipos de comunicación ágiles”.

PROYECTO

VISTO

La necesidad de contar con una seguridad efectiva y continua por parte de los contribuyentes en general y aun más de los que habitan las zonas más alejadas de la ciudad y de los destacamentos policiales;

La necesidad de una urgente solución del problema que representan las peleas callejeras, las discusiones entre ciudadanos que se alcoholizan en la vía pública, los vehículos y motos que circulan a alta velocidad, los hurtos de moto vehículos y de bicicletas para ser despiezados y luego comercializados;

La necesidad de evitar que se arrojen los desechos de hurtos en la vía pública o en predios de propiedad privada;

La necesidad de evitar las tomas de propiedades privadas;

La necesidad de desalentar los abusos cometidos por adultos en que sean víctimas los niños, niñas adolescentes y mujeres adultas;

La necesidad ante un problema de contar con una respuesta lo más rápida y efectiva posible;

Y CONSIDERANDO:

Que, se deben definir programas y acciones tendientes a formular un plan integral de seguridad y educación en esta integralidad para el partido de Chivilcoy;

Que hay sectores de la ciudad que se encuentran a una distancia muy grande de las comisarias dependiendo exclusivamente de la ronda policial y generándose una situación de desigualdad con las zonas más céntricas que paradójicamente son las que más seguridad tienen, no solo por la existencia de destacamentos, mejor iluminación y una red de cámaras más densa sino además por seguridad privada en muchos casos contratada por los mismos emprendimientos comerciales;

Que la educación y la información como herramienta para la prevención de la inseguridad debe ser una política pública eficaz, sostenida y sustentable, asumida por la sociedad en su conjunto;

Que desde hace un tiempo prolongado es un reclamo permanente de los vecinos la urgente solución del problema que representa la inseguridad;

Que se debe evitar el robo y/o hurto de motos y bicicletas especialmente en horas nocturnas;

Que desde hace un tiempo se procede a tomar terrenos y viviendas aprovechando que sus propietarios no se encuentran presentes;

Que es necesario trabajar para disminuir los índices de inseguridad apelando a la concientización y modificación de conductas, sobre todo en los niños y adolescentes;

Que la presencia policial en los barrios no solo se muestra en la acción sino también en la prevención del delito, además de estar más cerca del ciudadano;

Que es necesario minimizar la acumulación de bienes retenidos en depósitos, dado su alto costo de custodia y conservación, la contaminación ambiental que ello puede provocar y el deterioro que sufren los bienes;

Que uno de los deberes del estado es el de brindar seguridad a su población;

Que hay zonas alejadas de la ciudad donde la presencia policial se hace insoslayable;

Por lo expuesto. el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, proponen para su tratamiento y aprobación, el siguiente proyecto de

ORDENANZA

Artículo 1º: Establéese la creación de un área integral de seguridad que pasará a desempeñar sus tareas en destacamentos móviles apostados en los barrios con más problemas de inseguridad y más alejados de los establecimientos policiales fijos.

Artículo 2°: Cada destacamento móvil estará dotado como mínimo de dos efectivos policiales con movilidad y equipos de comunicación ágil que les permita pedir apoyo a otros efectivos en forma rápida de ser necesario, como así también de un teléfono de contacto con la comunidad.

Artículo 3°: En cada unidad se contará con suficiente información para ser brindada a los ciudadanos de la zona en donde se detallará: el lugar donde se encuentran ubicados los contenedores de residuos se informará los días en que pasa el camión recolector, y toda otra información de las distintas áreas que interesan a la comunidad.

Artículo 4°: Se hará una convocatoria orientada a asistentes sociales, trabajadores sociales, profesionales de la salud y todo aquel ciudadano que pretenda aportar los conocimientos que posea a través del desarrollo de su arte y/o profesión, a los fines de la individualización de las problemáticas sociales y su contribución con posibles soluciones a las mismas.

Artículo 5°: Asimismo, se hará una convocatoria a los profesionales de los distintos sectores municipales para que den charlas informativas a la población de la zona en que estarán estacionados los destacamentos, coordinando una política que involucre a las agencias e instituciones del Estado con la sociedad civil creando redes de contención sumando presencia del Estado en estos barrios.

Artículo 6°: Se abrirá un canal de diálogo directo con las sociedades de fomento barriales en funcionamiento o de posterior creación a la presente ordenanza, a los fines de articular la operatividad de la misma en los barrios denominados “calientes”.

Artículo 7°: Los efectivos apostados en cada unidad, estarán destinados a la prevención del delito en su integralidad, a la promoción de la resolución pacífica del conflicto, como también, una vez cometido el hecho, a la sanción del mismo; trasladando al actor de la conducta delictiva a la comisaría más cercana.

Artículo 8º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 9º: Comunicar, registrar, publicar.

José Ferro | Lourdes Zaccardi