Sentido mensaje de la médica Silvana Rossi pidiendo responsabilidad social e individual ante la pandemia

En un mensaje dado a conocer en sus redes sociales, agradeció enfáticamente al personal de Salud, mostró su enojo con aquellos que se violentan o incumplen las medidas sanitarias, y pidió responsabilidad en este momento.

Imagen de archivo

La médica Silvana Rossi, ex directora de APS municipal, y quien continúa trabajando en el seguimiento de los pacientes con Covid, reflexionó en sus redes sociales sobre lo que se vive diariamente desde hace más de 10 meses, en el marco de la pandemia, en el sistema de salud, específicamente en Chivilcoy.

De esta forma, Rossi, expresó: “Ya hace varias semanas que vengo pensando en escribir algo, y no sé muy bien por dónde empezar. Quiero contarles que desde marzo armamos distintos equipos de trabajo por la pandemia, algunos ya estaban otros no, hoy TODOS SOMOS UNO, las guardias del Hospital (adultos y pediatría), la Carpa, la Clínica del Carmen, el Hotel Chivilcoy, SAME, el equipo de médicos voluntarios al teléfono que da apoyo al SAME, APS, SALA COVID, Clínica Médica, Terapia Intensiva, los distintos servicios del Hospital que tuvieron que adaptarse, el equipo de seguimiento de los pacientes hisopados (formado por funcionarios y coordinado por mí), la Secretaria de Salud, los Directivos, el Hospital de Moquehuá y su equipo de seguimiento, Desarrollo Social y un equipo de Salud Mental con quienes trabajamos en red, el ENORME EQUIPO DE SEGUIMIENTO TELEFÓNICO con más de 60 profesionales, coordinado por mí, todos y cada uno con personal de salud de todas las áreas imaginables, TODOS SOMOS UNO, cansados, exhaustos, muchos trabajando ad honorem. Lo hacemos por VOCACIÓN, POR AMOR, CON COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD, porque queremos cuidarlos, le ponemos garra, esfuerzo y corazón, podemos equivocarnos, seguro que sí, para TODOS esto es un aprendizaje diario, tenemos miles de mensajes de agradecimiento y eso nos ayuda a seguir”.

“Pero algunos, pocos, pero están, nos maltratan, nos ningunean, nos violentan… y como persona primero y como parte de ESTE EQUIPO QUE POCAS CIUDADES TIENEN, no puedo callar, no está en mi esencia hacerlo… POR FAVOR si te contagiaste y no querés que te cuidemos, solo decilo, es tu decisión, no la nuestra, así enfocamos nuestras energías en quienes sí quieren recibir nuestra ayuda… no nos merecemos el maltrato y el destrato… no es por ahí la cosa… siempre dije RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD Y EMPATÍA, de nosotros hacia vos y de vos hacia nosotros. Tenemos un juramento sí, siempre lo tenemos presente, pero somos primero personas que merecemos respeto, si nos cansamos, si ya no damos más, si nos contagiamos, si nos pasa algo más grave, quiénes van a estar para cuidarlos”.

“Por favor es un ruego, de alguien que trata de representar a TODOS los que estamos trabajando sin parar desde hace 10 meses. Por favor cuidate, cuidanos, respetanos y si no lo vas a hacer permitirnos enfocarnos en quiénes sí”.

“Al personal de salud TODO!!!!! SIMPLEMENTE GRACIAS, palabra corta, que tal vez no pueda expresar todo lo que siento en este momento, pero GRACIAS por estar, acompañar, apoyar, reír y a veces también llorar… DE ESTA SALIMOS TODOS JUNTOS, PERO DE VERDAD… USO DE BARBIJO, DISTANCIAMIENTO, CONTACTOS MÍNIMOS, AIREACIÓN DE AMBIENTES, LAVADO DE MANOS”.

“Vamos, no es tan difícil. ¿LO HACEMOS TODOS JUNTOS? Yo sigo apostando a que sí, entre todos podemos”.