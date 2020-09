Se reportaron 16 casos confirmados de Covid-19, 15 pacientes recuperados y 2 personas fallecidas

El intendente Guillermo Britos informó en conferencia de prensa que se registraron 32 resultados descartados y nueve confirmados de Covid-19, por el sistema público. A la vez, del sistema privado se reportaron siete casos positivos, acumulados de la semana. Además, llegaron 52 resultados descartados de los dos Pool Testing; y se sumaron 15 pacientes recuperados. En tanto que, se produjo el lamentable fallecimiento de dos adultos mayores que se encontraban en grave estado de salud.

Respecto a los casos positivos correspondientes al sistema público, anunciados hoy, el jefe comunal aclaró que “son muestras que fueron enviadas ayer a la mañana al Laboratorio de Hurlingham y las recibimos a la noche, quedando de éstas sólo 15 muestras en espera”.

Sin embargo, remarcó que todavía quedan pendientes nuestras del 9 de septiembre del Laboratorio de Junín. En este sentido, expresó: “Si bien estas personas ya cumplen diez días de aislamiento, y en muchos casos nos piden el alta de su aislamiento ya que no presentan síntomas, pedimos que sean pacientes y que esperen a que se cumplan los 14 días, y a que llegue el resultado, para no generar más complicaciones; pidiéndoles disculpas por lo sucedido, aunque no está bajo nuestra responsabilidad la demora de dicho centro de análisis”.

Seguidamente, el mandatario hizo hincapié en que todos los casos comunicados hoy, excepto uno, ya tienen su nexo de contagio identificado.

Los del sistema público corresponden a una señora de 43 años que trabaja en una institución cerrada; una mujer de 34 años contacto estrecho de un caso positivo; un varón de 39 que es personal de salud; una mujer de 42 años que es contacto estrecho de un caso confirmado; un hombre de 60 años que viajó al AMBA; un niño de 3 años que es contacto estrecho de casos confirmados; un varón de 76 que es comerciante y viajó al AMBA; una mujer de 75 años con contacto con el AMBA; y un varón de 47 que trabaja en Anses, contacto estrecho de otro caso el mismo lugar.

En tanto, por el sistema Privado los casos son un joven de 30 años que trabaja en un molino; un varón de 38 de una empresa con varios contagios; un hombre de 65 años que es productor rural; una señora de 69 en investigación; un varón de 48 años que trabaja en el Correo Argentino; un adulto mayor de 73 años que es contacto estrecho de un caso positivo; y una joven de 33 años, que también es contacto estrecho de un caso confirmado.

Por su parte el secretario de Salud, José Caprara, detalló: “Las dos personas que fallecieron lo hicieron a causa del Covid con neumonía”.

En cuanto a los pacientes internados, informó: “En Sala Covid hay siete pacientes. En UTI tenemos un paciente que ingresó el viernes con pronóstico reservado. Y en clínica médica hay cinco pacientes que evolucionan en forma satisfactoria”.

“En la Clínica del Carmen hay internados 10 pacientes confirmados y cuatro sospechosos; y en el Hotel Chivilcoy 4 pacientes aislados en forma preventiva”, agregó.

A continuación, tanto el Intendente como el Secretario de Salud llamaron la atención sobre lo que está sucediendo con los pacientes con intención de hisopado, a partir de que se comunicará la aplicación del nuevo protocolo por el cual se asume el diagnóstico de Covid por criterio clínico epidemiológico sin necesidad de hisopado a todas aquellas personas que son contactos estrechos de casos confirmados y a quienes presenten pérdida del olfato y gusto.

En este sentido, explicaron que “a partir del conocimiento de este nuevo protocolo, muchas de las personas que fueron con la intención de hisoparse, ocultaron el hecho de que son contactos estrechos de casos confirmados”.

“Esto genera dos inconvenientes- sostuvieron- ya que por un lado superamos los 45 hisopados diarios que tenemos convenidos con el Laboratorio de Hurlingham, por lo que quedó un excedente para entregar hoy, lo cual hace que se generen demoras a la hora de obtener los resultados. Y además al ocultar información quedan casos sin nexo de contagio”, enfatizaron.

De esta forma, expresaron: “Apelamos a la responsabilidad de todos los que van a atenderse a la carpa externa. Les pedimos que nos ayuden a que no se vuelva todo más engorroso, porque si no habrá que aplicar otros criterios a la hora de controlar”.

Asimismo, se recordó que el protocolo indica que, a pesar de ser contacto estrecho de un caso confirmado, de igual manera, se hisopa al personal de salud, a personas de riesgo y a las personas que trabajan en instituciones cerradas.

