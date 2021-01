Se registraron un total de 34 casos confirmados de Covid-19. Además, se recuperaron 20 nuevos pacientes

Así lo informaron el intendente Guillermo Britos, junto al secretario de Salud, José Caprara y el director del Hospital municipal, José Luis Neme en conferencia de prensa este miércoles por la mañana.

Con relación a los casos confirmados, el jefe comunal señaló: “Hemos recibido del sistema público resultados del 10 de enero, de los cuales 11 son positivos y 17 descartados; También del 11 de enero, de los cuales 17 son positivos y 34 descartados y resta un resultado”. Y agregó: “Se registraron seis positivos del sistema privado; hubo 51 descartados del público y 20 nuevos pacientes recuperados”.

Respecto de los casos positivos del sistema público, “corresponden a 15 mujeres de entre 17 y 56 años y 13 varones de entre 28 y 85 años. Los positivos del sistema privado corresponden a dos mujeres y cuatro varones”.

En cuanto a los pacientes internados, el secretario de Salud indicó que “son 17, de los cuales 9 están en el Hospital y 7 en clínica del Carmen y 1 en el Hotel Chivilcoy”.

“En el Hospital, hay seis pacientes en sal Covid, cuatro de ellos con pronóstico reservado; hay uno en UTI con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado; otro paciente que ingresó con pronóstico reservado y oxígeno por máscara de reservorio; y hay uno en Guardia con oxígeno por cánula nasal”, detalló.

Y culminó: “En clínica del Carmen, de los 7 pacientes, 4 de ellos están con neumonía uno solo recibiendo oxígeno en el hotel cumpliendo aislamiento fueron dados de alta 5 pacientes”.

En este marco, el director del Hospital se refirió a la situación actual del estado de camas del nosocomio y aseguró que “no está colapsado”.

“El hospital en estos días ha tenido un incremento de pacientes internados y eso no lo ocultamos, pero, hoy por hoy, no está colapsado. No es fácil nuestra tarea, pero nuestro proceder es para dar respuestas. Estamos trabajando en este sentido para darles tranquilidad”, manifestó.

VIDEOCONFERENCIA CON EL GOBERNADOR Y AUTORIDADES DE SALUD

En este sentido, el intendente se refirió a la videoconferencia llevada a cabo ayer con el Gobernador, Axel Kicillof y autoridades de Salud y sostuvo: “Las autoridades manifestaron su preocupación por el aumento de los casos en el Interior. Uno de los pedidos fundamentales es que se frenen las reuniones sociales, fundamentalmente las fiestas clandestinas”. “Les pedimos que con sus actitudes no logren perjudicar a otras personas que necesitan trabajar”, enfatizó.

Otro de los temas abordados fue el de la vacunación: “Ayer en la videoconferencia con las autoridades se habló de la vacunación. En nuestra ciudad será la Escuela Secundaria N°4, lugar para el cual se designará un coordinador municipal”.

“Se prevé que a finales de enero lleguen las dosis para quienes deseen vacunarse y no sean personal de salud. Aspiran a tener vacunados 6 millones de bonaerenses en abril”, sostuvo.