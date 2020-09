Se registraron nuevos once casos confirmados de Covid-19 y el fallecimiento de una señora con graves problemas de salud

Como así también se comunicó que fueron trece los resultados descartados y la recuperación de seis pacientes.

El intendente Guillermo Britos, junto a funcionarios municipales, en conferencia de prensa, informaron que se reportaron nuevos once casos de Covid-19; y que falleció una mujer con Coronavirus, que padecía una grave enfermedad y quien había sido traslada desde la Clínica del Carmen, donde se encontraba en aislamiento, al Hospital en las últimas horas. Además, se anunció que se recuperaron seis pacientes.

“Los casos positivos del sistema público corresponden a un hombre de 45 años con nexo en Bragado; un joven de 25 años funcionario municipal, una señora de 41 años que viajó al AMBA; un enfermero de cirugía y una joven de 18 años, hija de personal de salud contagiado. Los seis positivos en el sector privado corresponden a tres empleados de una empresa que viene de Santa Fe y trabaja en la Ruta 5; un joven de 32 años que trabaja en otra empresa que tiene un empleado positivo; la cajera del supermercado que estuvo cerrado en la semana; una persona de 67 años que es padre de personal de salud”.

Respecto del anuncio, el jefe comunal manifestó: “Lo llamativo de estos casos es que cinco de los seis son asintomáticos. Esta es una prueba de que hay que extremar todos los cuidados y seguir teniendo recaudo”. Y sostuvo: “Uno de estos casos hisopado en el sector privado, después de hisoparse hizo vida normal, lo que puede haber generado muchos contagios. Por eso recordamos que quien se hisopa en lo privado, tiene que tener los mismos cuidados de quien lo hace en el sistema público”.

Por su parte, el secretario de Salud, José Caprara, brindó mayores detalles sobre los nuevos casos: “La señora de 41 años trabajadora del supermercado presentó síntomas leves, continúa aislada en su domicilio; el joven de 32 años presentó fiebre y está aislado; el joven de 20 años hisopado en lo privado está aislado en la clínica del Carmen sin síntomas; el hombre de 37 años fue hisopado sin síntomas, está aislado en su domicilio y su familia fue aislada en el Hotel Chivilcoy; el joven de 23 años está asintomático y aislado en su casa; el señor de 67 años, padre del personal de salud está asintomático y aislado en la Clínica del Carmen; el joven funcionario municipal manifestó congestión nasal, resfrío; la joven de 18 años hija de personal de salud positiva, presentó fiebre y dolores generales, está aislada junto a su madre; una mujer de 41 años con nexo en AMBA presentó cefalea; el personal de salud de 32 años manifestó fiebre y está aislado en la Clínica del Carmen”.

En cuanto a los pacientes hospitalizados, el funcionario informó: “En sala Covid hay cinco pacientes, tres son positivos con pronóstico reservado y dos a la espera de resultado con neumonía».

Respecto a los pacientes en Clínica del Carmen, manifestó: “Hay diecisiete positivos, de los cuales dos pacientes están con sintomatología moderada y un sospechoso a la espera de resultado. El resto de los pacientes con buena evolución”. Y agregó: “En el Hotel Chivilcoy hay siete personas aisladas”.

Finalmente, el director del Hospital, Dr. José Luis Neme recordó que “ayer se hizo una nueva satanización del Hospital como proceso preventivo, ya que hubo dos servicios en los que había pacientes positivos”.

“Con esto queda totalmente asegurada la higiene del sitio y aseguramos que el Hospital vuelva a estar aséptico”, culminó.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

Tras finalizar el reporte del día, el Intendente se refirió al decreto que será elevado al Honorable Concejo Deliberante que implica multas para aquellos ciudadanos que no cumplan con las medidas de prevención establecidas en el marco de la Pandemia.

“El decreto está finalizado y en un rato será elevado al HCD. Ayer hablé con la concejal Zaccardi y adelantó que está de acuerdo, al igual que la concejal Mangino. La Jefa de Gabinete habló con la presidenta del HCD y en principio se notó partidaria de este sistema. Estamos finalizando el monto de las multas. Este dinero será destinado la mitad a salud y el resto para el fondo COVID-19. Y remarcó: “Esto no tiene un fin recaudatorio, sino que cada uno cumpla lo que tiene que cumplir. No buscamos plata, lo que buscamos es que no haya más casos. Es un último intento de no tener que cerrar muchos comercios y perjudicar a muchas personas. Antes de disminuir de fase vamos a tomar medidas que quizás no son muy simpáticas, pero hay que hacerlas”.