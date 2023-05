Saldo trágico de la Ruta Nacional 5, por Jorge Lasala

90 muertos es el resultado del relevamiento realizado con datos propios y obtenidos de Bomberos Voluntarios, de los siniestros ocurridos en el trazado de ruta nacional 5 entre los kilómetros 114,400 y 138,400 que corresponden a la jurisdicción del partido bonaerense de Suipacha en los últimos 22 años.

Las victimas corresponden a 42 siniestros graves de 324 incidentes viales ocurridos entre el año 2000 y el 2022 inclusive.

Es de destacar que la mayoría de los hechos relevados con fallecidos corresponden a impactos frontales, donde alguno de los actuantes invade la mano de circulación contraria., también que el año que tuvo mayor cantidad de hechos fue el 2018 y que la cifra disminuyo sustancialmente durante el periodo de la pandemia Covid 19, volviendo a incrementarse durante el año 2022.

(La fuente de los datos y las fotos corresponde a mi archivo particular vinculado a las pericias de siniestros y al listado provisto por Bomberos Voluntarios de Suipacha, donde no están incluidos eventos donde no participaron los servidores públicos).

Jorge Lasala