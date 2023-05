«Quédense tranquilos que estamos trabajando como los empleados municipales merecen, para que tengan siempre la posibilidad de mejorar su poder adquisitivo y su calidad de vida», aseguró el intendente Guillermo Britos.

En el marco del acto oficial por el Día del Trabajador, el jefe Comunal anunció que esta semana habrá buenas noticias para los empleados municipales.

Se llevó a cabo el acto por Día Internacional del Trabajo, encabezado por el intendente Guillermo Britos, en la Plaza Martín Fierro, acompañado por funcionarios municipales, representantes gremiales y vecinos, tras la misa de Acción de Gracias que se desarrolló en la parroquia Cristo Obrero.

En este marco, fueron reconocidos tres trabajadores: la jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Municipal, Patricia Sabella; el mozo Raúl Sinelli, quien tiene 50 años de trayectoria en el rubro y actualmente trabaja en La Perla; y Mauricio Jesús Gatti, quien se desempeña en el área de montaje de la empresa de calzados Bicontinentar.

En primer lugar, el intendente municipal Guillermo Britos expresó: «Quiero destacar a los tres trabajadores reconocidos hoy, también a los compañeros de los Sindicatos que nos acompañan en esta jornada, que en estos ocho años de gestión han estado trabajando a la par nuestro. Muy feliz día para todos los trabajadores».

A continuación, el Mandatario hizo un anuncio importante: «Compañeros trabajadores municipales sepan que ya hemos convocado a reunirnos esta semana a los representantes del Sindicato, con el objetivo de mejorarles las condiciones salariales, teniendo en cuenta el contexto económico actual».

«Hoy las circunstancias son muy difíciles, por la alta inflación y la escalada del dólar, ningún sueldo alcanza porque las cosas no paran aumentar, pero quienes critican no hablan de la situación económica nacional que estamos sufriendo todos», propinó.

En este sentido, el Mandatario sostuvo: «Quédense tranquilos que estamos trabajando como los empleados municipales merecen para que no pierdan contra la inflación, para que tengan siempre la posibilidad de mejorar su poder adquisitivo y su calidad de vida».

Más tarde, indicó: «Amedrentar no es pedirle que garanticen las guardias mínimas en el Hospital o en los Centros de Salud; sabemos que todos los trabajadores tienen derecho a huelga, pero siempre y cuando los servicios esenciales que se brindan desde el Municipio estén garantizados».

«Como también se debe respetar a los que quieren asistir a trabajar; no se puede ir a cerrar una puerta a la fuerza para que no salgan a hacerlo. Los que intentaron amedrentar de esa forma deberían replantearse lo que han hecho», planteó.

«No vamos a permitir que los chivilcoyanos no tengan la atención que merecen y por la cual pagan sus tasas mes a mes. Los vecinos merecen ir al Hospital y ser atendidos e ir a buscar sus remedios y que el servicio de farmacia esté abierto, no como ocurrió esta semana. Eso lo vamos a garantizar porque para eso nos eligieron», enfatizó.

Para cerrar, el Intendente indicó: «A todos los trabajadores de los demás rubros sepan también que cuentan con nuestro apoyo para defender y recuperar todos sus derechos y para seguir trabajando juntos por un Chivilcoy cada día mejor; y gracias a todos los trabajadores municipales por su labor diaria, les pido que no se dejen engañar».

En tanto, Juan Caballero en nombre de la UOCRA le agradeció al intendente Guillermo Britos por el trabajo conjunto y apoyo mutuo en todos estos años y saludó a todos los trabajadores en su día, especialmente a los de la construcción.

Por su parte, en cuanto a los reconocimientos otorgados, en primer lugar, la jefa del Servicio de Enfermería, Patricia Sabella, le agradeció al Intendente y a todo el equipo directivo del Hospital Municipal por la distinción.

«Cumplo 30 años de labor en mi querido Hospital, para mí seguir trabajando es mi mejor remedio, en medio de los momentos difíciles que me toca atravesar a nivel personal, y este reconocimiento es un mimo al alma. Amo mi vocación que es ser enfermera, de la cual espero seguir trabajando muchos años más», manifestó.

Asimismo, Raúl Sinelli sostuvo: «Gracias al Intendente y su equipo por acordarse de mí en este día. Son muchos años de trabajo los que llevo, que me llenan el corazón, porque siempre lo he hecho y lo sigo haciendo con una sonrisa».

«A pesar de los malos momentos, hay que seguir adelante y no bajar los brazos nunca, como yo que a mis 76 años sigo luchando, siempre con optimismo. Gracias a mi trabajo he conocido muchísima gente muy buena y me siento muy querido y eso es lo más gratificante para mí», remarcó.

VIDEO