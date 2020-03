[PUBLICACIÓN PEDIDA] Y parece que Alberto y Axel han tenido que limpiar los enchastres del Frente de Todos en Chivilcoy

Y parece que Alberto y Axel han tenido que limpiar los enchastres del Frente de Todos en Chivilcoy. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

La alianza política nacida en diciembre del Frente de Todos con Cambiemos -, cuando la asunción del nuevo gobierno, entre el PJ destrozado de Darío (des)Speranza, La Cámpora de Super Coty Alonso y el halo protector del impresentable Aníbal Pittelli la gestaron- no sólo puso en vilo a la opinión pública de la ciudad y alrededores, sino que empezó a recalentar la sesera de dirigentes provinciales y nacionales preocupados por fortalecer este Frente Popular que promete a la Argentina salir de una coyuntura nacional y global hipercompleja.

Sin embargo, los representantes del Frente de Todos en Chivilcoy no deben tener dimensión de estas rigurosas circunstancias porque no les alcanzó con hacer una alianza política y entregarle la vicepresidencia y la secretaría del Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy al Pro, sino que no cejaron en una absurda pretensión de crear lo que se ha dado en llamar a nivel local un Municipio Paralelo, “puenteando” a un intendente de Consenso Federal que fue elegido con la misma cantidad de votos que Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Los indignos representantes del Frente de Todos Chivilcoy no se privaron de dar rienda suelta a la cultura del atropello que llevan en su ADN, por la que no sólo impidieron las PASO y disciplinaron a algún candidato de trayectoria proveniente del PJ; sino que osaron pretender pasar por encima del intendente libremente elegido por la gente en cada paso de gestión, desde el 10 de diciembre hasta ahora.

Al principio parecían piolas, salvo por lo perverso, cuando “se llevaron a Zona Sanitaria al Consultorio Amigable”, así como una “simple cosa”, patologizando la condición de las personas del colectivo LGTTTBIQ+ para manipular sus necesidades clínicas a cambio de adhesiones políticas.

No dejaron macana por hacer entre el 10 de diciembre de 2019 y hoy 16 de marzo de 2020 aún a falta ya de basureros por incendiar y desalojos por fraguar.

Los enchastres comenzaron a salpicar las posibilidades de gestión del gobernador de la Picia de Bs As, quién necesita del diputado Fabio Britos (hermano de nuestro intendente) para mover auspiciosamente su agenda legislativa, sino que comprometieron la gestión del Ministro de Salud Daniel Gollán, y las relaciones con el mismísimo gabinete nacional al pretender capitalizar la entrega de las tarjetas “Alimentar” cuyo protocolo de aplicación corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo local.

Así, de caca hasta las cejas, quedó el Frente de Todos en Chivilcoy, y la militancia dio un paso atrás evidentemente muy asqueada y empezó a ausentarse de los espacios dónde regularmente nos congregamos para dar apoyo a nuestra dirigencia.

En este estado de cosas, reuniones herméticas de gente de La Cámpora de la Pcia. de Buenos Aires, tratos públicos y cordiales del Ministro de Salud Don Gollán con el intendente Britos, actitudes refrendatorias de la autoridad ejecutiva municipal por parte del Ministro de Desarrollo de la Nación Daniel Arroyo, y vaya a saber una que más…

Se convocó para hoy lunes 16 de marzo una sesión especial para la revocación de las autoridades emergidas de la violación a la voluntad popular expresada en las urnas en las últimas elecciones, para dar paso a un nuevo gobierno del Poder Legislativo creada en real consonancia con la voluntad de la gente.

Una quisiera creer que, en estos meses, esta gente que logró avergonzar a una inmensa parte de la militancia del Frente de Todos en Chivilcoy, se gastó la artillería de macanas, pero seguramente mi imaginación será superada en breve por la ambición de poder, la desmesura y el espíritu antidemocrático que caracteriza a estos dirigentes que llegaron a dónde están por el arrastre provincial y nacional y nunca por mérito propio.

Hoy sus propias dirigentes provinciales y nacionales han tenido que ponerse a limpiar el enchastre de un puñado de inescrupulosos, que tanto proscriben compañeros como niegan la autoridad de un intendente elegido por la voluntad popular.

Quisiera dar rienda suelta a mi cepa alfonsinista y ya cerca de las Pascuas decir que “La casa está en orden” pero… mirando en retrospectiva, y conociendo el paño actual más me inclino por pensar que no será el Coronavirus la única peste a erradicar.

Celebro que muchos compas al saber que el gobierno del HCD quedó en manos de Carla Tomasini como presidenta, Lucas Burgos como vicepresidente, Julio Álvarez como vicepresidente y Micaela Britos como secretaria, hoy me dijeron:” y bueno, no es todo lo que queremos, pero este Concejo Deliberante así es más justo”.

Me quedo con ese concepto de la gente con la que comparto el proyecto histórico Nacional y Popular y pienso que -si zafamos del Coronavirus- todo es posible de mejorar algún día.