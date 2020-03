Comunicado del Bloque de Concejales Juntos por el Cambio

Queremos hacer público nuestro rechazo absoluto a lo ocurrido en la tarde de ayer en el HCD, que en los tiempos que corren, de emergencia sanitaria, sesione el concejo con el Único fin de revocar las autoridades del mismo, pudiendo tranquilamente realizarlo dentro de 14 días, una vez terminado el plazo sugerido por el Estado Nacional.

Consideramos totalmente innecesaria la sesión especial, actuando con una total irresponsabilidad para con los vecinos de nuestra ciudad, desobedeciendo el lineamiento adoptado por el Ministerio de Salud, y por las autoridades Nacionales y Provinciales, dando un mensaje incorrecto, más aun a sabiendas que el HCD suspendería acto seguido todas las actividades hasta el 31 de marzo.

Si el acuerdo entre el Frente de Todos y el Oficialismo de Guillermo Britos, al igual que a nivel Provincial y Nacional, ya estaba consolidado, vulnerando la división de poderes y teniendo en Chivilcoy 16 de 18 votos nos preguntamos:

¿Por qué no se priorizó la salud de la población dando el ejemplo desde las instituciones?

¿Cuál era la urgencia? ¿Un familiar más? ¿Estará conforme el Sr. Intendente Municipal con estas autoridades? O ¿en unos días querrá cambiar también a la Presidencia? ¿No era más importante discutir cómo podemos ayudar a la secretaria de salud a detener o mitigar los impactos de esta Pandemia?

Desde Juntos por el Cambio, no avalamos ni avalaremos que el interés personal y familiar, se interpongan ante el interés del pueblo y el cuidado de la salud, poniendo en riesgo no solo a quienes concurrieron al recinto, sino también a toda la población, dejando un mensaje desde lo institucional de lo que no se debe hacer.

Lourdes Zaccardi / Gabriel Fagliano