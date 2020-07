[Publicación pedida] ¿Quién cuida a los que cuidan?

Del análisis de los datos estadísticos generales de Covid-19 de la Provincia de Buenos Aires y comparando con los datos correspondiente a nuestra ciudad, se evidencia una duplicación en los casos dentro del personal de salud en comparación con la media provincial (13.6 vs 7.8), lo que pone de resalto el peligro al que nos enfrentamos día a día. La falta de cuidado en el sistema para con los profesionales de la salud en esta cadena epidemiológica, pone en riesgo a toda la población de nuestra ciudad, ya que somos quienes debemos garantizar la atención de todos los vecinos y vecinas.

Frente a esta difícil realidad, no buscamos culpables, sino que los abajo firmantes proponemos, entre otros temas, los siguientes aportes:

● Ampliar el Comité de Crisis incorporando a todos los sectores de la salud (pública, privada, Asociación de profesionales, Circulo Médico, Asociación de Cirugía del Oeste, sindicato municipal, CICOP etc.) para ampliar el espectro, redimensionar el contexto, adecuar las medidas de nuestro sistema de salud y la toma de medidas en conjunto para preservar la vida de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

● Revisar la aplicación de los protocolos y las medidas tomadas para un mejor control epidemiológico de nuestra ciudad que hasta el momento muestra una falencia, dado el alto porcentaje de los casos confirmados en los últimos días.

● Rediseñar el funcionamiento de la carpa instalada para la atención de los pacientes respiratorios, ya que no cuenta con todos los requisitos para la adecuada atención de los pacientes, ni para la organización del proceso de trabajo de los profesionales. La misma no tiene las instalaciones necesarias MÍNIMAS para hacer frente a la creciente demanda de trabajo, por lo que sugerimos trasladar la atención que allí se desarrolla a un sector con mejores condiciones dentro del ámbito de la salud

● Diagramar circuitos de circulación internos dentro del hospital, tanto para pacientes como para profesionales de la salud con el objeto de resguardar la salud y contener la curva de contagios

● Articular el funcionamiento de los CAPS, pieza fundamental dentro del modelo sanitario, en relación a las nuevas especialidades, asegurando la aplicación de los protocolos correspondientes a la protección del personal y los pacientes.