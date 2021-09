[Publicación pedida] El silencioso grito de las urnas

Desde el Partido de la Concertación FORJA de la Provincia de Buenos Aires y ante los hechos de público y notorio conocimiento que llevan a nuestra Nación a una situación institucional impensada y de gravedad, solicitamos a nuestro Presidente que revea las situaciones de política económica y social vigentes.

Desde el Partido de la Concertación FORJA de la Provincia de Buenos Aires y ante los hechos de público y notorio conocimiento que llevan a nuestra Nación a una situación institucional impensada y de gravedad, solicitamos a nuestro Presidente que revea las situaciones de política económica y social vigentes y que implemente urgentemente políticas por las cuales, desde éste espacio lo hemos acompañado en el 2019, y con ello llevar adelante el Proyecto Nacional, Popular, Democrático, Feminista y Latinoamericano al cual nos convocó Néstor Kirchner allá por el 2003.

Es el momento donde debemos “escuchar el silencioso grito de las urnas” que nos debe hacer recapacitar que, para el pueblo del Campo Popular, no estamos haciendo las cosas bien, que hay una franja de nuestra sociedad que nos pide a gritos que reveamos este rumbo, que nos pide que realmente cuando hablamos del pueblo lo sintamos con los hechos y no solamente con las palabras, que nos encuentre unidos hoy dentro del Frente de Todos, pero que ese frente sea de Todos y no de algunos pocos; como también se vio en éstas últimas ingenierías electorales donde hubo muchas listas de espacios afines que quedaron afuera y no se les dio la participación en las PASO, cosa repetida en el 2017 y el 2019.

No se usó esa gran herramienta que creo Néstor Kirchner y que hubiera dado la posibilidad a muchos compañeros y compañeras de sumar nuevas propuestas en lo electoral dentro del Proyecto Nacional.

Bregamos desde el Partido de la Concertación Forja por la pronta institucionalización del Frente de Todos, para que lo arriba mencionado no vuelva a suceder, tenemos el deber de no solo ser una coalición de gobierno sino también que esa coalición tenga las reglas de juego y los intereses que cada uno representa a la vista de toda la ciudadanía.

Hoy debemos ser conscientes que estamos como Forjistas en este lugar por el proyecto empezado por Néstor, debemos mirar hacia adentro y saber que mucho de lo que prometimos en el 2019 no lo hemos cumplido.

Sabemos Sr. Presidente que, por su posición de poder, estará rodeado por muchos que le susurran al oído cantos de sirenas, qué le dicen que todo está bien y que todo lo que usted hace está bien

Desde nuestro espacio acompañamos el Proyecto Nacional, pero observamos que dónde las prácticas de construcción política han abandonado por completo la cultura democrática para la normalización de procesos autoritarios, que dan como resultado la constitución de una casta dentro de la política no queda más que observar la derrota por la pérdida del apoyo ciudadano al proyecto que anida en nuestros corazones.

Basta de 50% de inflación, desempleo, precarización laboral, con jubilaciones por debajo de la línea de pobreza y miseria, si hay funcionarios que no funcionan que busquen otro empleo y es eso lo que hoy debemos poner en el tapete y debe usted con mano firme como Presidente manejar los designios del país hasta el 2023, tomar las decisiones que le correspondan no en interés de un sector del gobierno o sectores corporativos sino en interés del Pueblo Argentino.

PARTIDO DE LA CONCERTACION FORJA PCIA DE BUENOS AIRES