Proyecto integral de tratamiento de neumáticos fuera de uso

En el marco del día del ambiente, traemos un proyecto de ordenanza, presentado el viernes 03/06/2022 al Honorable Concejo Deliberante, con el fin de concientizar y mitigar el daño a nuestro planeta.

Pero empecemos por el principio, ¿Por qué los neumáticos? Los neumáticos son grandes contaminadores, no solo en su fase de producción sino también a lo largo de toda su vida:

• En su fase de producción, por numerosos motivos, pero vamos a destacar que la fabricación del caucho natural consume bosques naturales y áreas protegidas, estimándose que para el año 2024 se necesitaran hasta 8 millones de hectáreas más para satisfacer la demanda, trayendo como consecuencias deforestaciones letales para nuestro planeta. Mientras que, si hablamos de caucho sintético, utiliza cada neumático 80 litros de petróleo crudo.

• En cuanto a su vida útil, los neumáticos cuando los tiramos a la basura desaparecen de nuestra vista, pero NO del planeta. Pueden tardar desde 700 a 1000 años en degradarse. Se estima que hasta un 30% de los microplásticos que conviven en los océanos refieren a este bien.

Por otra parte, en un lugar como Chivilcoy, con un basural a cielo abierto y microbasurales en distintos puntos de la ciudad, es sabido que, ocurren quemas e incendios continuos en los mismos. Estas quemas de neumáticos sean intencionales o no, entre otros residuos, producen la liberación de sustancias tóxicas como el mercurio, plomo, azufre, metales pesados, dióxido de carbono, etc. Es una bomba de tiempo para nuestra salud y el ambiente. Es por ello que es normal encontrarnos con normativas a lo largo del país prohibiendo dicha quema.

No existe en la actualidad un sustituto para los neumáticos, pero si, sus productores (Bridgestone, Michelin, Goodyear, etc.) saben el daño que producen al ambiente y es por ello, que realizan diversas investigaciones para poder mitigar dicho daño. Estas investigaciones, están incluidas dentro de los precios, son costos indirectos de fabricación. Así como también incluyen, en sus costos, la disposición final del mismo, pero ¿la cumplen? no. Las fábricas no pueden estar detrás de sus neumáticos una vez fuera de uso. Y acá es donde nuestro proyecto “toma la posta”.

Existen empresas en Argentina, en este caso WORMS ARGENTINA, que se dedica a diferentes tareas específicas de saneamiento ambiental, entre ellos, la gestión de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU), con una capacidad de procesado de hasta 1200 toneladas mensuales. Esta empresa convierte en su planta los NFUs en productos como caucho granulado, acero, textil, pisos, baldosas, postes, cordones, lomos de burros, drenajes, etc. creando una economía circular, donde el residuo se convierte en materia prima.

Existen más de 30 municipios adheridos a esta iniciativa, en la que deben disponer de un Centro de Almacenamiento Transitorio para los NFUs y cada mes, estas empresas productoras de neumáticos (Bridgestone, Michelin, Goodyear, etc.) deberán pagar una tasa por esta disposición final que se realizará entre el municipio y Worms Argentina. El retiro de los neumáticos hasta la planta, así como su tratamiento y la gestión de cobro con estas empresas será realizado por Worms.

De esta manera, el municipio con poco esfuerzo puede generar: concientización en los consumidores, responsabilidad en los productores, reducción de los residuos, generación de empleo “verde” e ingresos para nuestra ciudad.

Como agrupación vecinal, seguimos en la búsqueda incansable del cuidado del ambiente: creemos que podemos mitigar nuestro daño al mismo, creemos en el desarrollo sostenible, creemos en la relación que existe entre salud y ambiente y creemos que debemos asegurar el futuro de las generaciones venideras. El compromiso de nuestras autoridades, políticas públicas de calidad y la lucha colectiva son fundamentales para la mitigación del cambio climático. Es ahora, mañana ya es demasiado tarde.

Leer / descargar el proyecto de ordenanza.