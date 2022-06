El bloque de Juntos pide la creación de un Consejo de Arbolado Público

Es de notorio conocimiento y preocupación por la comunidad chivilcoyana la poda, tala y extracciones de árboles que están aconteciendo en nuestra ciudad.

«Ya el año pasado advertimos de esta situación por la poda (cuasi tala) que observamos a la entrada del acceso La Rica, haciendo hincapié en la capacitación del personal para poder realizarla, en caso de ser necesario, a fin de contar, no solo con el conocimiento, sino también que se le brinden los elementos y la protección necesaria para el mismo a los trabajadores municipales», declaró el presidente del bloque, José Ferro.

Asimismo, aclaró que «Hemos oído que las extracciones de árboles en la esquina de las calles Carlos Pellegrini y Rivadavia fueron autorizadas por la Dirección de Obras Públicas por causales atinentes a la Ley Provincial de arbolado público, N°12.276, que justifica la poda o erradicación de ejemplares» del arbolado público en los siguientes casos:

a) Decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables.

b) Ciclo biológico cumplido.

c) Cuando por las causas anteriormente mencionadas se haga factible su caída o desprendimiento de ramas que pudieran ocasionar daños que amenacen la seguridad de las personas o bienes.

d) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre que no son aptas para arbolado público en zonas urbanas.

e) Cuando interfieran en obras de apertura o ensanches de calles.

f) Cuando la inclinación del árbol amenace su caída o provoque trastornos al tránsito de peatones o vehículos.

g) Cuando se encuentren fuera de la línea con el resto del arbolado.

h) Cuando por mutilaciones voluntarias o accidentales de diversa índole no se pueda lograr su recuperación.

i) Cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público”.

No obstante, el concejal, aclaró que «hemos detectado que la comisión que hace referencia la norma en cuestión en su artículo 9, no existe en nuestra ciudad».

Esta comisión ad-hoc, dependiente del Honorable Concejo Deliberante, que se debe denominar Consejo del Arbolado Público, tiene como finalidad colaborar con el organismo competente de la Municipalidad y prestar su apoyo a la difusión de conocimiento, concientización y todo lo que contribuya al desarrollo del Plan de Arbolado. Dicha Comisión se integrará con representantes del Honorable Concejo Deliberante, vecinos que manifiesten interés sobre el tema, representantes de instituciones y profesionales de la materia. Dicho Consejo estará facultado para interceder ante el Ejecutivo Municipal a fin de asegurar la asignación de las partidas presupuestarias y el cumplimiento del plan al cual están asignadas.

Ferro comentó también que este año, en la partida presupuestaria, se cuenta con $448.684 para ejecutar un Plan Forestal Urbano y es necesario que este compromiso que tiene la comunidad por el ambiente sea reservado al cuidado y protección de ello. Los árboles son uno de los activos principales de cualquier ciudad cuando se habla de ambiente, no solo por la belleza que brindan sino también por sus funciones. Según la ONU, los árboles desempeñan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana; pueden absorber hasta 150 kg de gases contaminantes por año, con lo cual juegan un papel importante en la mitigación del cambio climático; son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las hojas y la corteza; pueden ayudar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados centígrados; vivir cerca de espacios verdes urbanos y tener acceso a ellos puede mejorar la salud física y mental, por ejemplo, al disminuir la presión arterial alta y el estrés. Esto, a su vez, contribuye al bienestar de las comunidades urbanas.

Otros datos que al bloque de Juntos le interesa compartir con la comunidad son que los árboles maduros regulan el flujo de agua y desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones y la reducción del riesgo de desastres naturales y pueden interceptar más de 15.000 litros de agua por año. Es por eso que una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y bien administrada se vuelve más sostenible, mejora la calidad de vida, se adapta mejor al cambio climático, reduce el riesgo de desastres y conserva los ecosistemas.

«Debido a lo antepuesto, presentamos un proyecto de ordenanza para la creación de esta comisión, en pos, no solo del cuidado del ambiente, sino de nuestra ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos», puntualizó Ferro.

Podés leer o descargar el texto del proyecto AQUÍ