Una Red Privada Virtual (VPN) es un servicio que permite la creación de una conexión segura a otro servidor a través de Internet.

¿Qué es una VPN?

Una Red Privada Virtual es un servicio que permite la creación de una conexión segura a otro servidor a través de Internet. El sistema garantiza la seguridad al cifrar y transmitir datos mientras viaja de un servidor a otro. Permite a las personas conectarse a Internet a través de un canal encriptado que protege su privacidad y asegura la protección de datos confidenciales. Los casos de uso común de comprar VPN son: ocultar las direcciones IP y la privacidad al navegar, y permitir una conexión segura a un punto de acceso WIFI público. A través de una VPN, se puede acceder a sitios web específicos que están restringidos o tienen bloqueos de censura.

Cómo funciona un servicio VPN

Primero, el servicio VPN debe estar activado cuando uno quiere proteger sus datos a través de una VPN. Al hacerlo, el servidor estará en uno de los servidores del proveedor de VPN. A uno se le proporciona una dirección IP para usar ese servidor en particular, en lugar del propio. El sistema garantiza que la conexión a Internet de uno esté encriptada entre su dispositivo y la del servidor que está utilizando, evitando así el acceso no autorizado de terceros. Un servicio de VPN permite a las personas ocultar su dirección IP y navegar a través de una red de forma privada o segura sin ser localizados o rastreados.

Por qué debería usar una VPN en sus vacaciones

Con el creciente número de invasiones de privacidad y fraude cibernético, es crucial protegerse de tales problemas a través de una VPN. Estas son algunas de las razones por las que debería utilizar un servicio VPN en una red WIFI pública durante sus vacaciones.

✔️ Cuando se muda a una nueva ubicación, un servicio VPN como Nordvpn cambiará su ubicación en línea cuando reubique su dirección IP en el país de origen y le permitirá disfrutar de su tiempo sin preocuparse por restricciones geográficas.

✔️ Durante las vacaciones, las personas se cruzan con redes WIFI en estaciones de tren y otros lugares públicos. Tener un Nordvpn protegerá su dispositivo de cualquier riesgo potencial dentro de los puntos públicos de WIFI. Los ciberdelincuentes no podrán acceder a información importante como contraseñas, correos electrónicos, números de tarjetas de crédito o planes de vuelo.

✔️ A través de un servicio VPN como Nordvpn, también puede eludir la censura de Internet del gobierno. Es común encontrar algunos países que solo permiten a sus ciudadanos acceder a sitios web específicos. Cuando lo encuentre, encienda su VPN y obtenga acceso sin restricciones a dichos sitios web.

✔️ Un servicio VPN como Nordvpn también le permitirá evitar la segmentación de precios basada en la ubicación. Algunas empresas utilizan los datos de Internet de las personas para acceder a su ubicación y los utilizan para determinar los precios. Al buscar servicios a través de un modo incógnito, por ejemplo, a través de Nordvpn, puede obtener ofertas más justas y vuelos más baratos.

✔️ Es fundamental utilizar un servicio como Nordvpn para ocultar su actividad en Internet durante las vacaciones. Estas actividades son privadas y lo mejor es asegurarse de que nadie pueda seguirlo. Algunos canales de comunicación, como Snapchat, WhatsApp, correo electrónico y Skype, pueden no estar encriptados y ser susceptibles de acceso externo no autorizado. Un Nordvpn es la capa adicional de seguridad que necesita para comunicarse, interactuar y navegar de forma privada.