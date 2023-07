Perillo dio sus primeros lineamientos de campaña junto a su equipo

El precandidato a intendente Carlos Perillo que lidera a nivel local la boleta de Juntos por el Cambio que tiene como candidata a presidente a Patricia Bullrich, reunió pasado miércoles en un club céntrico de nuestra ciudad, a su equipo de trabajo para fijar los primeros lineamientos tras el cierre de lista.

Perillo agradeció haber sido elegido como dirigente, la confianza depositada hacia él, manifestó que se sentía con más fuerza, sabiendo que por delante de esta decisión estaba Patricia Bullrich, es fundamental que entendamos que, con una conductora, de las características de Patricia en la nación, hará que a nosotros desde el territorio todo sea más fácil, cuando solicitemos algo para nuestra ciudad. Por otro lado, esta Néstor Grindetti y su vicegobernador Fernández, dos intendentes bonaerenses, que saben lo que es gobernar en esta provincia, indudablemente nos han allanado el camino.

Por otro lado, este es un equipo integrado por jóvenes políticos y profesionales que me trascenderán, como es el caso del concejal Daiana Raulier, pero también está integrado por la experiencia, como la que cuenta Luis Mariano, está el sostén de grandes dirigentes políticos chivilcoyanos como Daniel Oxandaberro, Luis Blanco o Álvaro García.

Asimismo, contamos con la experiencia de Raquel Novelli y Eugenia Gandolfo en el sector público y la vida política y también contamos con profesionales transformadores en el sector privado como Pablo Cantet y Romina de Luca, cada uno de ellos en sus áreas. Con conocedores del territorio educacional como es Evangelina Peirano y Maxi Lavallen y así podría seguir con uno, todos son un orgullo del primero al último, formamos un equipo horizontal, a mí, dijo Perillo me toca en este momento la conducción y mañana será otro de ustedes que ocupara este lugar.

Necesitamos de todos, para asumir el 10 de diciembre el gobierno de Chivilcoy, no solo los que están en la lista sino de los que hoy se encuentran trabajando cada uno desde su lugar para transformar nuestra ciudad, acá nadie puede solo, el trabajo se da en equipo, hay que restructurar el gobierno municipal, hay que revalorizar la función de los empleados municipales, necesitamos fijar los lineamientos de seguridad, es urgente que vuelva el policía de proximidad, como lo había formado años atrás.

Tenemos que llegar a cada rincón de nuestra ciudad y a todos los pueblos de campaña, ya designamos en cada pueblo un referente de nuestro equipo, necesitamos escuchar e idear las soluciones a los problemas puntuales, la función de los delegados de los pueblos debe ser rápida, ágil, hoy ahí tenemos fuentes de trabajo que no están siendo explotadas, como es el turismo rural, debemos modernizar la mirada de la ciudad en su totalidad.

Miremos nuestra ciudad, existe un miedo general en cuanto a la seguridad, tenemos un sistema de salud colapsado que debemos reformular, un problema grave de tránsito al que hay que avocarse. Los clubs de barrio no están cumpliendo la función que tendrían por naturaleza en su propio barrio, porque falta el apoyo del estado.

La ciudad está triste, sin brillo, miremos las plazas, los espacios públicos están abandonados, no debemos naturalizar esta situación, tenemos que transformarlos quiero que nos gravemos esta frase, les dijo Perillo a sus militantes que recordaba él de un profesor en Barcelona “Cuando el espacio público sea avasallado y dañado no pongas rejas en tu casa, múdate y si no lo quieres hacer cámbialo, comprométete”, y a eso vamos tomemos compromiso, sumemos a todos los vecinos que quieran vivir en una ciudad distinta, la Argentina va da un giro de la mano de Bullrich y Chivilcoy no puede quedarse afuera, sumemos fuerza que vamos a poder lograrlo.