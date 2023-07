HCD: Por mayoría se aprobó la convalidación del contrato de alquiler del predio para que el Municipio pueda construir la playa de camiones

Luego de una larga discusión, con varios cruces entre los concejales, por mayoría se aprobó este proyecto. Cabe aclarar que el predio está ubicado en Ruta 30 y el acceso al mismo será por la avenida Jorge Newbery.

Con nueve votos afirmativos de los Bloques Primero Chivilcoy, Juntos Daiana Raulier y Movimiento Evita se aprobó por mayoría la convalidación del contrato de alquiler del predio para construir la playa de camiones, la cual estará ubicada sobre Ruta 30 y avenida Jorge Newbery.

En tanto, los votos negativos fueron de los Bloques Frente de Todos; Juntos José Ferro; y Patricia Mangino y hubo dos abstenciones de los concejales de Vamos con Vos, Martín Giannini y Daniela Salvatore.

En lo que fue una larga discusión, el concejal Julio Álvarez del Frente de Todos indicó: “En el nuevo contrato siguen los mismos problemas y las mismas objeciones, que son el lugar, las dimensiones, la inversión y durante cuatro meses estuvimos pidiendo donde estaba este expediente porque queríamos saber qué había pasado con la playa de estacionamiento”.

“La inversión que se va a ser es muy grande en un terreno baldío, también vemos que se va a pagar muy caro el alquiler; además vamos a seguir teniendo el problema de accidentes de tránsito porque está ubicado a 150 metros de un puente, y todos los camioneros con los que hablé me dicen que es difícil girar ahí”, argumentó.

Asimismo, sostuvo que “el Ministerio de Transporte en este momento subsidiaría la construcción de una playa de camiones y teniendo en cuenta el momento económico del Municipio esta ayuda le vendría muy bien. Al Ministerio le interesa que este ubicada en la Ruta 5 con las condiciones que debería tener”.

En tanto, Mangino, quien también votó en contra de la convalidación, señaló: “Es un tema que urge en materia de seguridad, así que estoy de acuerdo con que se construya, pero considero que no es el lugar, y además me hubiera gustado que teniendo en cuenta que es un tema muy importante vengan a la Sesión los actores más importantes que son los transportistas”.

Por otro lado, la concejal radical Daiana Raulier celebró que esto sea el inicio de la solución a este tema: “El 2 de marzo cuando comenzamos el año este uniboque manifestó la necesidad que tiene Chivilcoy de poder implementar una playa de estacionamiento de camiones, a fines del mes de junio estamos tratando la convalidación de este contrato para alquilar un predio algo que para nosotros era muy esperado”.

“Creemos que con esta playa la ciudad quedará más ordenada, se evitaran accidentes; por otro lado, solicitamos que una vez que la playa funcione se disponga transporte público para trasladar a los camioneros desde el predio a sus casas. Y después de tanta espera necesitamos que se empiece por algo y no seguir lamentando siniestros viales”, remarcó-.

Seguidamente, el concejal de Primero Chivilcoy, Juan Ignacio Felice, dijo: “Es verdad que este es un tema del que hace mucho se está hablando, pero recién en el año 2018 se llamó a licitación para crear una playa de estacionamiento de camiones a cargo de la Municipalidad. En aquella oportunidad finalmente no se llevaron a cabo las obras porque no se presentó nadie y luego por la pandemia”.

“Lo que estamos planteando es que, en definitiva, ahora, a partir de este nuevo contrato, cuya locación es la misma, va a construir una playa de estacionamiento, como ya existen privadas, así que no vemos cuál es el problema, lo que me parece es que no acompañar una ordenanza como ésta es poner una traba”, alegó.

En tanto, en relación al proyecto detalló: “En este sitio habrá lugar para cerca de 200 camiones, va a tener baños, vestuarios, todas las comodidades para los camioneros. En cuanto a la ubicación, hay que remarcar que la garita de acceso estará ubicada sobre la avenida Jorge Newbery, no será sobre la Ruta y respecto al canon no consideramos que el valor esté por fuera de lo que indica hoy el mercado”.

A su vez que le respondió al concejal Álvarez, sobre lo cual expresó: “Lo que sí me parece que no corresponde es decir que el Ministerio de Transporte está dispuesto a financiar la construcción de una playa de estacionamiento, esto es como decir que en cuatro años van a hacer la Universidad de Chivilcoy, esas mentiras ya las escuchamos. Cuando un gobierno está en retirada decir eso es reírse de la gente”.

Por su parte, Martín Giannini de Vamos con Vos, bloque se abstuvo a votar, opinó: “No creemos que por el tamaño del predio puedan entrar 200 camiones y tampoco tuvimos respuesta sobre si esto realmente representara un beneficio para el sector, teniendo en cuenta la inversión que hará el Municipio”.

“Además del año 2019 a esta parte hubo bastante tiempo para que la puedan construir si era tan importante para esta gestión. A nosotros nos preocupa mucho el ordenamiento de la ciudad y los accidentes que puedan ocasionarse, por eso creemos que no podemos votar en contra de este proyecto, pero tampoco a favor, por eso nos vamos a abstener”, indicó.