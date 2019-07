Paso a la inmortalidad del General Perón

El 1° de julio de 1974 se producía la desaparición física del tres veces presidente constitucional dejando un profundo dolor en la clase obrera.

El General Perón se iba y, junto con él, quedaban allí detenidos los sueños de una Argentina unida. Serán años tristes y sangrientos los posteriores a su muerte en donde se intentará derribar el sueño colectivo de una patria justa, libre y soberana.

Dueño de un carisma y oratoria sin igual, transformó la Plaza de Mayo en la Plaza del Pueblo y su visión del contexto político y social se concretó en una práctica sintetizada en la consecución de la Justicia social, Independencia económica y Soberanía política, su lucha acompaño las luchas de los Pueblos del Tercer Mundo por su liberación Nacional frente a los imperialismos y busco concretar el sueño de los libertadores y la Patria Grande.

Hoy, en un país en donde aún hay resistencia a los cambios políticos profundos, en donde muchos dirigentes políticos arriban a la política con la mera idea de garantizar ciertas políticas en favor propio y de grupos económicos, las palabras del General Perón siguen teniendo el mismo grado de importancia para ir encontrando el camino de la Argentina justa que ponga límites a los intereses económicos.

Es nuestro deber convocar a todos aquellos que sienten indignación por las políticas impulsadas desde Cambiemos para recuperar lo perdido sin mirar ni preguntar a quien votaron, es tiempo de caminar juntos, con y desde las bases pidiendo a los dirigentes que no se escondan, que interactúen con los vecinos, pero no en épocas de campaña electoral sino, como hacemos aquellos que somos militantes, todo los años, aún perdiendo elecciones, las convicciones no se venden ni mucho menos se esconden.

“La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.” Juan Domingo Perón, en la memoria y el corazón del pueblo SIEMPRE.

JUVENTUD PERONISTA CHIVILCOY