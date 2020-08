Natalia Wildner: “Yo no tengo precio, a mí me queda lo más valioso, mi integridad, mi capacidad de ponerme en el lugar del otro”

DECHIVILCOY dialogó en exclusiva con Natalia Wildner, quien este martes 18, en horas de la mañana fue sorpresivamente removida de su cargo de delegada del Registro de las Personas, el cual ocupaba desde 2011. La histórica funcionaria denunció que desde el Frente de Todos local le exigieron sumarse a militar activamente y la presionaron con la posibilidad de removerla de su cargo. Ante lo sucedido indicó: “Lo que duele es la forma y el fondo de esto”.

En este sentido, amplió: “Yo considero que, para cualquier institución democrática, es saludable que los funcionarios cambien, estoy a favor de eso. Pero en mi caso puntual, el tema es la forma y el porqué. Yo me enteré de mi remoción ayer-martes 18- a las 8:30 de la mañana cuando estaba trabajando en el Registro, como lo hago desde el primer día incluso en la pandemia, y llegó la Jefa Zonal con la notificación en la mano y me dijo que venía a reemplazarme como delegada”.

“Por supuesto que me notifiqué en disconformidad porque no considero que esta sea la forma de proceder, ya que argumentan que es por motivos organizacionales, algo que en este momento de pandemia no es entendible. Si bien no me lo esperaba, estaba dentro de las posibilidades, dado a que a mí me puso en funciones Florencio Randazzo, y sabemos que cualquier cargo político puede ser removido”, explicó la exconcejal y funcionaria municipal.

Seguidamente, continuó: “Desde el primer día que asumí este cargo, consideré que no era adecuado desarrollar actividad política proselitista por todo lo que representa en sí, porque tenemos mucha información y trabajamos con temas sensibles; por esta razón, desde el 11 de septiembre de 2011, cuando asumí, yo dejé de hacer política, pudiendo haber seguido de concejal, como lo era, porque ambos cargos no son incompatibles”.

“En estos años en esta función me encargué de armar un equipo que pudiera trabajar a pesar de las diferencias, en conjunto, que todos lo hagan contentos; y lo había conseguido tras muchas horas de trabajo, amor y compromiso”, enfatizó.

Con respecto a lo sucedido, Wildner profundizó: “Desde el Frente de Todos local me dieron directivas para que participe activamente en política, dándome directamente un organigrama con funciones, gente a cargo, y territorio asignado. Si bien a mi numerosas veces me han ido a buscar de diferentes espacios políticos, yo soy una mujer de palabra. Hace 20 años estoy en la función pública y mi camino fue marcado por la coherencia. Por lo cual mi respuesta fue siempre la misma, que mientras tuviera ese cargo no iba a dedicarme a la actividad política partidaria”.

“En primer lugar me había solicitado una reunión Mariano Salvini, con quien la acordé para el jueves 18 de junio en las oficinas del Registro, pero él nunca apareció, ni si quiera me llamó para disculparse. En su lugar vino Constanza Alonso con Juan Pablo Marzik para pedirme/exigirme colaboración política activa, -incluso me dijo no te estoy pidiendo que repartas viandas, a lo que respondí que a mí no se me caen los anillos por eso-, pero yo volví a decir que no como ya había dicho en otro momento, y escuché la sutil frase ¿vos sabes que tu cargo es político?, y que en cualquier momento se te puede cambiar”, detalló.

Wildner agregó: “Yo lamento que las nuevas generaciones de políticos estén cayendo en estos lugares comunes que tanto mal hacen. Yo no me quise disciplinar porque no me correspondía teniendo el cargo institucional que yo tenía. Además, llama la atención que hayan removido a un delegado como en mi caso sin siquiera consultarle al intendente. Es poco usual, nunca ocurrió, sólo han desplazado delegados por delitos procesales”.

“De todas formas yo sabía que, al decir no a esa convocatoria, y por la forma en que lo hice, era posible este desenlace, pero no voy a dejar de ser quien soy ni tirar por la borda todo lo que construí en el tiempo por temor a que me saquen el cargo. Yo no tengo precio, a mí me queda lo más valioso mi integridad, mi capacidad de ponerse en el lugar del otro, y mi trabajo de todos los días que es mucho, aunque yo no tenga redes sociales para publicarlo”, exclamó.

E insistió: “Yo soy una persona que nací en una familia que vivió para y por la política, pero no de ella; amo la política la veo como una actividad transformadora, pero esta parte que actúa bajo la lógica de que si no estás conmigo estás en mi contra, que si no te disciplinas te cortamos la cabeza, del vamos por todo, no es la parte que yo quiero resaltar, es lo que nos ha hecho mal en nuestro país, y me da pena que pase en nuestra ciudad, fundamentalmente en jóvenes que quieren representar el cambio, y sin embargo emplean prácticas obsoletas, que dañan”.

“Es doloroso para mí irme de esta forma, mi problema no es dejar el cargo, sino irme así. Sentirme avasallada, ninguneada, que viene alguien y en quince minutos te ocuparon el sillón, – exhortó- citando el poema, ‘ellos creen que me mataron y yo creo que se suicidaron’, porque la verdad este tipo de cosas no caen bien nunca”, sentenció.

Como reflexión a lo ocurrido, expresó: “Si querían el cargo, ya lo tienen. Pero yo voy a seguir trabajando, se hacer todo lo que se hace allí, y no tengo problema, haré lo que tenga que hacer. Lo que importa no es ser jefe, sino la calidad humana, y que, si alguien tiene un problema, te preocupe de verdad, y no solo para la foto, eso es lo que vale y lo que trasciende, y la gente se da cuenta de eso. En mi caso cuando digo no es no, y no voy a dejar que me dobleguen mis principios”.

“Yo soy planta permanente por el transcurso del tiempo que llevo en el Registro de las Personas, ya que tras cuatro años de trabajo en el Estado pasas a ser permanente. Ahora me voy a tomar una licencia para esperar que se tranquilicen las aguas y luego retomaré mi trabajo”, indicó.

Y añadió: “Veremos cuando vuelva cómo es todo, más que nada después de mis declaraciones, porque tal vez esperaban que me quedé callada, pero me apoyo en mi trayectoria, porque todo es tan efímero que lo único que queda es el trabajo que hiciste. Yo nunca dije que era intocable, solo dije que lo que me había mantenido en mi cargo todos estos años era mi trabajo y mi forma de entender la función pública”.

En tanto que arremetió: “Esto no es peronismo, esta idea de te vamos a matar, a cortar la cabeza, a sacarte todo; eso es lo que nos hace mal. Llamemos a las cosas por su nombre. Parecía un allanamiento, la verdad es que irrumpieron. Duele la forma y duele el fondo de la cuestión. El punto clave es el que pide esto, el que levanta un teléfono y pide cortar tal cabeza”.

Por último, Wildner manifestó su agradecimiento a quienes expresaron su solidaridad con ello por este hecho. “He recibido muchos llamados solidarizándose; le agradezco al intendente Guillermo Britos por sus expresiones como así también a toda la gente que me ha escrito mostrándome genuinamente lo que piensan y sienten con lo ocurrido”, cerró.