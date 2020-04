[MUNICIPALIDAD] Las oficinas de Rentas y Tesorería se encuentran abiertas para la atención del público de 8 a 12 horas

El director de Rentas, Oscar Peracca, informó que “desde el lunes 6 de abril, la oficina de Rentas se encuentra abierta de 8 a 12 horas para poder realizar todo tipo de trámites; como así también Tesorería, para quienes pueden abonar las tasas municipales en forma presencial y también para los empleados municipales que cobran por cheque; tomando todas las medidas de prevención e higiene correspondientes”.

“La semana siguiente adaptaremos los horarios de acuerdo a lo que se decida a nivel nacional, teniendo en cuenta de que el domingo termina el periodo de aislamiento estipulado, y se anunciarán los cambios”, subrayó.

Asimismo, detalló: “De todas formas, aquel que quiera hacerlo desde su casa vía electrónica lo puede hacer a través de los siguientes emails: rentas@chivilcoy.gob.ar; sh.rentas@chivilcoy.gob.ar; gestión.rentas@chivilcoy.gob.ar; boletaelectronica@chivilcoy.gob.ar, o mediante el teléfono 2346-69-7558, para consultar las diferentes modalidades de pago por cajero, depósito bancario u otros medios”.

Seguidamente, Peracca expresó: “También les transmitimos la tranquilidad de que los vencimientos tanto de la Tasas Anuales como las del Plan de Regularización de Deudas se prorrogó hasta finales de mayo , por eso el que no puede hacerlo en este momento, puede esperar hasta esa fecha, tanto sea de que no están en condiciones económicas o porque no pueden acercarse por ser grupo de riesgo”.

“Es importante remarcar que aquel que pueda abone las tasas porque de esta forma está contribuyendo al cumplimiento de los diferentes servicios, y parte de ese dinero también va al área de Salud que es fundamental en este momento de emergencia sanitaria”, exclamó.

Para finalizar, el director de Rentas municipal indicó: “Estamos ofreciendo todas las facilidades y todas las herramientas a distancia y también presencial porque durante este lapso tuvimos muchas consultas y por el interés de muchos contribuyentes de abonar sus impuestos, y, en este sentido, nuestra función es darles respuestas porque también es gracias a ellos que el Municipio puede funcionar y nuestra obligación es brindarles soluciones”.