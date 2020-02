Multitudinario acto de entrega de las últimas 1000 tablets del Programa “Más Simple”

El intendente Guillermo Britos encabezó el multitudinario acto de entrega de las últimas 1000 tablets correspondientes al programa Más Simple, destinado a la inclusión digital de los adultos mayores, el cual se llevó a cabo en Estadio Centro.

Cabe recordar que se repartieron un total de 3100 tablets dentro del Programa que desarrolló el ENACOM, junto a ANSES, y la adhesión del Municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a tablets de manera gratuita para todos aquellos adultos mayores que cumplieron con ciertos requisitos, con el fin de propiciar su inclusión digital y permitir así la realización de trámites, acceder a redes sociales, cuidar su salud, leer las noticias y mucho más, utilizando las nuevas tecnologías.

En este marco, el jefe comunal expresó: “Es una gran satisfacción poder entregarles esta tablet, esperamos que las disfruten y que les sea de gran utilidad”.

Asimismo, agregó: “A todos los que no la obtuvieron en esta oportunidad, les transmito la tranquilidad de informarles que hoy me comuniqué con Claudio Ambrosini, nuevo titular del ENACOM, y me garantizó la continuidad de este Programa en Chivilcoy, así que muchos más jubilados y pensionados podrán acceder a su tablet en breve”, enfatizó.

Por último, el mandatario le agradeció a Nadia Rosito, quien es la coordinadora de Adultos Mayores ad honorem del Municipio, como a todos los funcionarios y empleados municipales que colaboraron tanto en la inscripción, como en la entrega, y en la organización de los tres multitudinarios actos que se desarrollaron en Estadio Centro.

Como lo han sido a lo largo de los primeros cuatro años de gestión del intendente Guillermo Britos, los adultos mayores son una prioridad, y en este segundo periodo se continuará gestionando en beneficio de un mayor bienestar y mejor calidad de vida en todos los órdenes posibles para ellos.