La precandidata a intendenta Constanza Alonso recorrió las obras del Complejo Federación para informarse sobre el estado real del proyecto que desvela a los Chivilcoyanos.

Con respecto al Complejo Federación expresó “Con gestión se podría haber resuelto muy rápido una obra que se encuentra terminada. La primera torre se encuentra finalizada y la segunda está a un 70 o 75% de avance”.

“Hay 55 departamentos absolutamente terminados. Sorprende la calidad de las terminaciones, tienen la cocina, el baño completo, calefactores, termotanque. Sale agua de las canillas, es increíble que se mantengan de esta forma después de casi 4 años de total abandono.

La torre 2 tienen algunos detalles de terminaciones a finalizar, pero está muy muy avanzada. Esto mismo lo decía el Secretario de Obras Públicas en oportunidad de recorrer el estado de las obras, aunque hoy parece haberlo olvidado”.

La precandidata a intendenta Constanza Alonso se mostró preocupada debido a la falta de respuesta frente a la problemática habitacional que sufre nuestra ciudad.

A su vez la edil pidió que los gobiernos nacional y municipal dejen de echarse la culpa entre ellos y comiencen a resolver el problema habitacional, a su vez expresó “Muchas promesas de un lado. Muchas buenas intenciones del otro. Pero ninguna vivienda en cuatro años”.

Constanza Alonso afirmó que “La situación habitacional es crítica en nuestra ciudad y es hora de darle una respuesta a un número muy grande de vecinos y vecinas de Chivilcoy que necesitan resolver el problema de su vivienda”.

“En nuestra ciudad durante el periodo del 2003 al 2015 se entregaron 378 viviendas del Plan Federal I y 288 viviendas del Plan Federal II y quedaron en ejecución 276 del Plan Federal de Viviendas III (sólo se entregaron 20 de éste último plan) mientras que los departamentos del Complejo Federación suman 227 unidades habitacionales más” remarcó Alonso.

En este mismo sentido mencionó que “En los últimos 4 años no construyeron una sola vivienda nueva ni finalizaron ninguna de las casas del Plan Federal. No lo digo yo, Constanza Alonso; lo confirmó el Director Nacional de Viviendas quien dijo que no se avanzó porque el gobierno municipal nunca entregó la documentación solicitada para instrumentar la asignación de fondos que hubieran permitido terminar las viviendas en menos de un año.

Recién el mes pasado de junio, después de 42 meses, después de más de 1.200 días el Gobierno municipal habría presentado la documentación, pero el funcionario nacional dijo que la presentaron incompleta y con errores. Es realmente indignante porque nuestros vecinos que tienen una necesidad habitacional concreta están atrapados en el triángulo de las Bermudas.

Están atrapados entre un Estado Nacional indolente que reconoce no haber hecho nada en 4 años y un Estado Municipal ineficiente que después de 42 meses presenta la documentación y lo hace mal. Para colmo de males, la única idea que se les ocurrió, tanto al gobierno nacional como al municipal, fue echarse las culpas el uno al otro.

En el medio está la esperanza de miles de vecinos. Es lamentable ver tanto desinterés por el problema habitacional. Queremos un municipio que escuche los problemas de los vecinos, que los conozca, que se ocupe y que los resuelva. Todo lo demás es cuento”.