Cuenta regresiva para el comienzo del Festival Internacional de Cine de Chivilcoy “Raíces 2019”

Con la presentación de algunas películas que aun no han pasado por el circuito comercial, y con mayor cantidad de filmes argentinos, está en marcha la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Chivilcoy, “Raíces 2019”.

La programación del Festival estará a cargo de Jorge Russo, Juan Gallace, Micaela Cartier, Fabián Flores y Ricardo Watson.

Un experimentado jurado será el encargado de la difícil tarea de elegir a los premiados en el rubro “largometrajes”; ellos son:

Agustina Comedi

AGUSTINA COMEDI: Nació en Córdoba en 1986. Estudió Letras Modernas y Tecnicatura en Corrección de estilo en la UNC.

Se instaló en Buenos Aires y participó de los talleres de guion de Pablo Solarz durante tres años. Se formó también en los talleres de Mauricio Kartún, Ariel Barchilón, Marta Andreu y Gustavo Fontán, dando lugar a su carrera como guionista.

Es autora y guionista de “La vuelta en cuento” (2015) una serie animada para el canal Paka Paka. También se desempeñó como docente del Taller Audiovisual del Bachillerato Popular Raymundo Gleyzer.

Durante 2017 escribió el guion de “Almanza”, de Ignacio Leónidas. Ese mismo año finalizó su ópera prima “El silencio es un cuerpo que cae”, estrenada mundialmente en IDFA (Holanda) y multipremiada en festivales como Jean Rouch, L´Alternativa, BAFICI, entre otros.

Fue Jurado en distintos festivales. Actualmente asesora proyectos cinematográficos y escribe su próximo largometraje, “Escuela de Putas”.

Verónica Chen

VERÓNICA CHEN: Nació en Buenos Aires y creció en Texas, EE. UU, entre 1977 y 1981 estudió Letras Clásicas en la Universidad de Buenos Aires y Cine en la Escuela de Cine del INCAA (ENERC) donde se graduó como directora.

Sus películas son todas coproducciones internacionales con Francia, España y Venezuela. Ha estrenado todas sus películas en un Festival Internacional Clase A y recibido numerosos premios internacionales.

Sus principales películas son “Vagón Fumador” (2001) ganadora del Festival de Huelva; “Agua” (2006) premiada en Locarno y Málaga; “Viaje sentimental” (2010); “Mujer Conejo” (2013); “Rosita” (2017) ganadora del Primer Premio WIP Unasur Cine y dos de sus trabajos se encuentran actualmente en posproducción: “Marea alta” y “Los terrenos”.

Martín Rodríguez Redondo

MARTÍN RODRÍGUEZ REDONDO: Nació en Buenos Aires en 1979. Es egresado del Centro de Investigación Cinematográfica (CIC).

Es director, guionista y productor de cine. Su primer largometraje “Marilyn” se exhibió en los festivales de Berlín, San Sebastián, La Habana, BAFICI y más de treinta festivales alrededor del mundo. También dirigió el cortometraje “Las liebres” que formó parte de Historias Breves 12. Produjo los documentales “Kosice hidroespacial” de Gabriel Saie y “Barrio Modelo” de Mara Pescio.

Por otra parte, en lo que respecta al jurado que decidirá sobre los premiados en el rubro “cortometrajes”, estará integrado por tres jóvenes chivilcoyanos, destacados en cinematografía y artes plásticas. Ellos son:

Carla Tomasini

CARLA TOMASINI: Es Licenciada y Profesora en Artes con orientación en Artes Combinadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Como docente ha dictado talleres de actuación y teoría teatral y actualmente dirige un secundario con orientación en Comunicación.

Se formó en actuación y dirección teatral. Realizó talleres de escritura, dramaturgia y transitó por el mundo del cine y las artes visuales.

En los últimos tres años dirigió en teatro “Años difíciles” de Roberto Cossa, “El beso de la mujer araña” de Manuel Puig y “¿Estás ahí?” de Javier Daulte, con las que participó de la Fiesta Regional y Provincial del Teatro Independiente organizado por el CPTI.

Francisco Condorelli

FRANCISCO CONDORELLI: Nació en Chivilcoy. Es creador y director de CÍCLOPE, International Festival of Craft (Berlín). CÍCLOPE es un Festival que reúne, anualmente, a los máximos exponentes de la industria de la publicidad y el entretenimiento para premiar los mejores comerciales y videos de música del mundo, y para discutir los aspectos más relevantes del momento, siempre desde el ángulo de la producción.

CÍCLOPE, además, se ha presentado en las principales ciudades del mundo, tales como New York, San Pablo, Ciudad del Cabo, Shanghai, Sídney y Auckland.

Luego de varios años en Europa, volvió para radicarse en La Rica, donde vive con sus hijos Benjamín y Simón, y su novia Margarita.

Agustín Manavella

AGUSTÍN MANAVELLA: Estudió Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires.

Dirige junto a Bayo Oteiza la productora La Bici Audiovisual. Integra el Colectivo Cinematográfico La Confianza que ha realizado varios cortometrajes documentales.

Trabajó en diversas publicidades y largometrajes de tipo Documental.

Actualmente es asistente de dirección en el rodaje del filme -Vicenta- de Darío Doria.

• LARGOMETRAJES EN COMPETENCIA OFICIAL

• Foto Estudio Luisita (Argentina, Documental, 2018, 75 min.) de Sol Miraglia y Hugo Manso.

• Los hipócritas (Argentina, Ficción, 2019, 70 min.) de Santiago Sgarlatta y Carlos Trioni.

• Los miembros de la familia (Argentina, Ficción, 2019, 86 min.) de Mateo Bendesky.

• Método Livingston (Argentina, Documental, 2019, 72 min.) de Sofía Mora.

• No viajaré escondida El mito de Blanca Luz Brum (Uruguay, Documental, 2018, 112 min.) de Pablo Zubizarreta.

• Rojo (Argentina, Ficción, 2018, 109 min.) de Benjamín Naishtat.

• Te me venís a la cabeza (You go to my head) (Bélgica, Ficción, 2017, 116 min.) de Dimitri De Clercq.

• Tierra Lejana (Faraway land) (España, Grecia, México, Documental, 2018, 78 min.) de Josepmaria Anglès y Daniel A. Azpe.

• Lugar y fecha de realización del Festival:

• Teatro El Chasqui, del 22 al 25 de agosto.

• Facebook del Festival: Raíces