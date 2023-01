Los papeles que no te pueden faltar si vas a salir a la ruta en el verano 2023

Revisá este listado para evitar multas en los controles ruteros.

Documentación obligatoria para salir a la ruta

• Documento Nacional de Identidad (DNI). La licencia de conducir por sí sola no acredita identidad, por eso es importante llevar el DNI a mano.

• Registro. La licencia de conducir tiene que estar vigente, a menos que el municipio de residencia del conductor haya postergado los vencimientos por la pandemia.

• Seguro. El comprobante de la póliza puede ser físico o digital. Los recibos de pago no son obligatorios, pero sí la cédula que acredita la vigencia del seguro automotor.

• Cédula verde o azul. Si maneja el titular, deberá presentar su cédula verde. Si quien maneja no es el titular, puede presentar la cédula verde del titular siempre y cuando no esté vencida (vence luego de un año). Si lo está, tiene que mostrar la cédula azul a su nombre.

• Revisión Técnica Obligatoria o Verificación Técnica Vehicular. No tener los chequeos al día significará una infracción.

• Patente. Es obligatorio circular con el último comprobante del impuesto a la radicación del vehículo (patente). Por “último” no se entiende al último que se abonó, sino al del último vencimiento, que debería, a su vez, ser el último abonado. Si el último abonado corresponde a un período vencido dos o más meses atrás, el comprobante no tendrá validez ya que el impuesto estará vencido.

• Cédula amarilla. Sólo para vehículos equipados con sistema de Gas Natural Comprimido (GNC).

Elementos obligatorios para salir a la ruta

• Matafuegos. Es necesario que tenga vigencia (la carga se renueva todos los años), que esté sujetado correctamente y que esté al alcance del conductor.

• Balizas. Sí o sí en el auto tiene que haber un juego de balizas portátiles triangulares.

• Chaleco reflectivo y botiquín de primeros auxilios. No son obligatorios, pero la ANSV recomienda llevarlos.

Chequeos previos para salir a la ruta

Antes de salir a la ruta, se aconseja realizar una revisión general del estado del vehículo para evitar inconvenientes. Lo más importante es:

• Chequear que todas las luces funcionen correctamente

• Revisar la presión de los neumáticos y los niveles de fluidos (refrigerante, frenos, dirección, parabrisas y aceite).

• Comprobar el estado y el funcionamiento de los frenos.

• Asegurarse de que el equipaje exterior esté bien sujetado, sin sobresalir de los límites propios del vehículo y sin exceder el peso máximo autorizado.

• No circular con objetos sueltos en el interior.