La Comisión de Enlace asegura que, de toda la cadena, el eslabón tambero es el que amortigua todas las distorsiones de la macroeconomía. «No hay ni hubo voluntad política de hacer las reformas estructurales intracadena», aseguran.

La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias reclamó al Gobierno que tome «medidas urgentes» para asistir a los productores lecheros y evitar de esa manera la «desaparición despiadada» de los tamberos. Para poder cumplir con esta idea, los ruralistas consideran necesario que el gobierno compense el bajo precio que recibe el productor, quite las retenciones para que se recupere el precio y finalmente les de financiamiento específico para el sector.

«Desde hace más de un año venimos planteando los productores tamberos al Gobierno Nacional para que tome medidas urgentes que frenen la desaparición despiadada de productores y los remates de tambos a precios viles», aseguraron los ruralistas en un comunicado. Y no vacilaron en explicar que, de las tres partes de la cadena láctea, «somos los productores tamberos los que estamos bancando la situación actual».

«De los eslabones de la cadena industrial láctea, el eslabón tambero es el que a partir de su precio bajo amortigua todas las distorsiones de la macroeconomía. Hay que remarcar que no hay ni hubo voluntad política de hacer las reformas estructurales intracadena», sostuvieron.

En cuanto a por qué el tambero es el más vulnerable, indicaron que se debe al precio que recibe de su leche cruda. «El resto de la cadena se financia con el quebranto del tambero. Los planteos hechos no parecen sensibilizar a los funcionarios del Ejecutivo Nacional, que no se hacen cargo de un drama insostenible. Al momento no tuvimos ninguna respuesta satisfactoria”, Con menos tambos y una sequía crítica, el campo pide medidas urgentes para la lechería aseguraron. (Fuente: Perfil)