La Juventud Peronista presentó un proyecto para la puesta en valor del “Paseo Aurora Serio de Santilli”

En el día de hoy, integrantes de la Juventud Peronista Chivilcoy, presentaron en la secretaría del Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy un Proyecto de Resolución.

El Proyecto trata sobre la puesta en valor, restauración, embellecimiento, seguridad y colocación de bebederos y baños químicos en el “Paseo Aurora Serio de Santilli” de nuestra ciudad, del que refieren no se encontraría en las condiciones que requiere la gran cantidad de público que lo frecuenta.

TEXTO DEL PROYECTO

Presidenta del H.C.D.

Lic. CARLA TOMASINI

S/D

VISTO

Que el Paseo Aurora Serio de Santilli nace en el Acceso “Eva Duarte de Perón” y concluye en la Ruta Provincial Nº 30, con un escenario natural maravilloso, ya que gran parte del trayecto -que tiene una extensión de 1364 metros- pasa a un costado del viejo vivero de la familia Cúculo.-

Que el trayecto cuenta con dos caminos, uno empedrado y otro de conchilla, para recorrer a pie o en bicicleta, 130 farolas, árboles de distintas especies, una escultura de Charco Maradei en el inicio de paseo, aparatos de gimnasia, bancos, carteles referenciales y cuatro cámaras de video controladas desde el Centro de Monitoreo Municipal y

CONSIDERANDO

Que, en la actualidad, el paseo Aurora Serio de Santilli se encuentra con más del 50% de sus luminarias quemadas y agotadas donde por las noche se hace difícil de transitar.

Que el camino empedrado se está destruyendo por el deterioro del tiempo y el de conchillas por falta de mantenimiento desde hace años se encuentra en su mayoría con césped y pozos donde se dificulta recorrerlo.

Que en la Garita no se encuentra ningún personal de Guardia Urbana, ni el auto eléctrico donde se recorría por completo el Paseo para controlar y garantizar la seguridad e integridad física de las personas que concurren diariamente ante cualquier imprevisto.

Que se retiraron los baños químicos en la entrada para las personas que realizan caminata y/o cuales quiera actividades deportivas, o simplemente como lugar de paseo, no teniendo acceso a tan importante servicio sanitario.

Que por el aspecto de las cuatro cámaras de seguridad que se encuentran en la mitad y en el final del Paseo dudamos en que sigan funcionando.

Que no se encuentra más la señal de Wi-Fi gratuito.

Que sus mesas y bancos están deteriorados por falta de mantenimiento.

Que ningún árbol se encuentra con su cartel respectivo con el nombre de la especie.

Que más del 80% de los juegos saludables se encuentran en total abandono y destruidos por falta de mantenimiento y la desaparición de sus carteles identificatorios.

Que en verano se triplica la cantidad de vecinos y vecinas que concurren tanto sea para realizar actividades físicas, correr, caminar o pasar un momento agradable en familia.

Por todo lo expuesto, la Juventud Peronista Chivilcoy propone para su tratamiento el siguiente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1° Solicítese al Señor Intendente Municipal para que a través de la secretaría que corresponda, arbitre los medios que fueran necesarios para la puesta en valor, restauración y embellecimiento del paseo Aurora Serio de Santilli.

ARTÍCULO 2° Asimismo para que se reestablezcan las medidas idóneas de seguridad e higiene para garantizar el bienestar de todos/as las personas que utilizan este paseo público, designándose a tales efectos personal de Guardia Urbana debidamente preparado en técnicas de RCP, a fin de ser capaz de afrontar cualquier imprevisto que ponga en riesgo la salud e integridad física de quienes utilizan el paseo como ámbito para practicar deporte.

ARTÍCULO 3° Para que se coloquen baños químicos, como así también bebederos con provisión constante de agua potable para asegurar la permanente hidratación de quienes utilizan el paseo, sobre todo de personas mayores y niños/as.

ARTÍCULO 4° Comuníquese, publíquese y archívese.

JUVENTUD PERONISTA CHIVILCOY