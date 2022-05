Javier Iguacel: “Argentina podría ser un gran exportador de energía a nivel mundial”

El exministro de Energía de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, estuvo presente en Chivilcoy, en el marco del ciclo de charlas “Energía y Producción” promovidas por CECOINSE, en que confirmó su interés por ser candidato a gobernador en 2023 y habló sobre la cuestión energética en nuestro país, sobre lo que aseguró que “Argentina podría ser un gran exportador a nivel mundial”.

En primer lugar, el exministro apuntó: “Hoy tenemos dos problemas importantes, por un lado, falta gas, y, por el otro, de gasoil”.

“No tenemos gas porque no se construyó un gasoducto, pero por primera vez en 100 años podemos soñar con ser grandes exportadores mundiales de energía. Pero teniendo esa abundancia de gas, no tenemos gas, lo que pasa es que el gasoducto Salliqueló-San Nicolás, que estaba armado para que se haga, cuando vino el nuevo gobierno, decidió no licitarlo”, explicó.

Y amplió: “Tardaron dos años en hacerlo, ahora en vez de concesionado desde el Estado, poniéndole el nombre Néstor Kirchner. Para este año ya debería estar terminado, con lo que esto significaría. Falta gas por una política equivocada, por un capricho”.

Por otro lado, expuso: “El gasoil falta porque no se compró la tecnología para sacarle el azufre que es lo que no debe tener, porque afecta a los automóviles y es contaminante. Por ende, se importa también, pero al no haber dólares no se puede comprar”.

En relación a esto, el actual intendente de Capitán Sarmiento enfatizó: “Tenemos un potencial infinito en lo que tiene que ver con la energía, le daría un volumen económico similar al que le da todo el campo, y también estabilizaría la economía. Es decir, Argentina se podría sentar en la mesa de los que toman las grandes decisiones al respecto”.

“Asimismo, tenemos una gran capacidad en lo que refiere a la energía eólica. También tenemos los recursos humanos y la capacidad operativa, solo falta que se tomen las decisiones apropiadas para que esto se explote y se desarrolle”, agregó.

Seguidamente, Iguacel sostuvo: “Otro ejemplo es lo que pasó con la autopista, logramos avanzar hasta Mercedes, e iba a seguir hasta 9 de Julio, sin que el Estado tenga que poner un centavo, pero quedó parada”.

“La gente ya paga mucha plata para que se hagan caminos, por ejemplo, en los impuestos que tienen los combustibles, pero nada de esto va a Vialidad Nacional. Por eso, nosotros decidimos en su momento, que para hacer todos los kilómetros de autopista que necesitábamos, era conveniente poner esa plata en un fideicomiso para que se cobren los que la iban a hacer en un lapso de 15 años, en lo que se conoce como PPP, lo cual también se decidió dejar de lado por el actual gobierno”, remarcó.

Al ser consultado sobre el incremento en el valor de las tarifas durante el gobierno de Macri, el exministro indicó: “El aumento en la energía impactó tan fuerte porque los sueldos en Argentina son paupérrimos, porque, de hecho, el valor en Argentina es bajo si lo comparamos con otros países. En 2002 el costo de la energía no era un problema y eran más alto en términos reales. Pero desde el 2003 al 2015, sin que nos diéramos cuenta la política nos aumentó considerablemente la cantidad de impuestos, creció por todos lados, y se pagan impuestos para todo”. “Por estos dos factores ahora la plata no alcanza. Por eso estamos como estamos”, aseguró.

En tanto que, remarcó: “En 2023 se debe hacer una reforma tributaria para bajar los impuestos, por eso tenemos un plan que resuelva esta situación, y que en caso de aumentos no impacte tanto en los bolsillos de la gente, gracias a que se vean morigerados por esta cuestión impositiva”.

Respecto a la fiesta que realizó el presidente de la Nación y la primera dama durante la cuarentena y el monto pagado en forma de reparación por lo hecho, Iguacel opinó: “Es una aberración que el presidente que con un dedo nos acusaba porque teníamos que hacer cuarentena, que además por un capricho no querían traer vacunas Pfizer que podrían haber evitado muertes y que no dejaba ver a familiares ni amigos, ni despedirlos por decretos inconstitucionales, mientras tanto estaba de joda. Él debería ir preso por eso, porque por su responsabilidad debería haber dado el ejemplo”.

“Esto es una demostración de lo que es la Argentina hoy en día y que nos muestra la transformación cultural que tenemos que encarar en nuestro país”, advirtió.

Por último, sobre su futuro político, el actual intendente, dijo: “Me estoy preparando para ser candidato a gobernador, quiero mostrarle a la gente que existe un camino de mayor libertad, menos impuestos, una Provincia más simple, que se convierta en la locomotora de la Argentina. Luchando contra el crimen, estando de lado de las víctimas y de los que nos cuidan. Preservando la justicia, la seguridad y que haya una transformación profunda en lo que refiere a la educación, para que nuestra Provincia vuelva a ser rica en este sentido”.

VIDEO