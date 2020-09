Informe Covid: 24 casos positivos, una persona fallecida y 14 recuperadas

El anuncio fue llevado a cabo por el intendente Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Salud, Dr. José Caprara, la Jefa de Gabinete, Marcela Sabella y la directora asociada del Hospital, Dra. Marcela Conde.

Respecto de los casos positivos del sistema público corresponden a: Un varón de 70 años contacto estrecho, un varón de 75 años con nexo en investigación, un joven de 34 años personal de salud de CAPS, una joven de 32 años personal de APS, una joven de 46 años personal de salud de un hogar donde hace una semana no asiste, un joven de 18 años contacto estrecho, una joven de 20 años contacto estrecho, una joven de 22 años que trabaja en un Centro de estética con nexo en investigación, un varón de 43 años con nexo en investigación, un hombre de 50 años y su hija de 21 contactos estrechos de positivos, un varón de 22 años contacto estrecho, un varón de 45 años que es radiólogo de centro privado, una mujer de 78 años contacto estrecho, una mujer de 28 años empleada de bar, una mujer de 42 años personal de salud, un varón de 38 años contacto estrecho, una mujer de 91 años internada en el hogar donde hay seis positivos, una empleada de salud del hospital de Moquehuá y una persona que falleció el 27 de septiembre que ingresó al hospital con un ACV hemorrágico

En tanto, del sistema privado se registró un positivo que corresponde a una joven de 19 años contacto estrecho; y por criterio clínico: dos jóvenes de 23 y 24 años y un hombre de 47 años.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. José Caprara se refirió al estado de salud de los pacientes positivos internados e informó: “Hay 15 pacientes en el Hospital, 10 en sala Covid de los que tres están con pronóstico reservado, uno en UTI con asistencia respiratoria mecánica y 4 en sala clínica médica; en Clínica del Carmen, hay 14 pacientes que evolucionan bien de patología Covid y en Hotel Chivilcoy 6 positivos con sintomatología leve”.

Por otra parte, la directora asociada del Hospital, Dra. Marcela Conde destacó la labor que viene realizando el personal de salud desde el inicio de la pandemia.

“El equipo de salud está trabajando desde el día cero en todos los servicios. No sobran los médicos, somos un grupo de pocos lo que estamos trabajando. Es muy difícil conseguir médicos no pasa solo en el municipio de Chivilcoy, pasa en toda la Provincia y el país”. Y sostuvo: “Se los ha convocado y son muy pocos los que desinteresadamente o no, nos ayudan en esta pandemia. Los que trabajan en el privado no quieren hacerlo en el Hospital. Pasa por una decisión de lo que uno siente como vocación de ser médico”.

“Estar internado significa estar en una sala aislado y el único contacto es con el personal de salud, por eso pedimos a la población que sigan cumpliendo las medidas de prevención”, culminó.