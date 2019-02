Gustavo Bruno: “Unidos no significa un rejunte de gente que tiene casi nada en común”

POLÍTICA

En declaraciones radiales efectuadas la semana pasada en el programa “Buenos Días”, el Profesor Darío Speranza -actual presidente del PJ local- mencionó al Dr. Gustavo Bruno como uno de los que podría aspirar a ocupar el Ejecutivo local.

Gustavo Bruno | Crédito de la imagen: Tres Líneas

Speranza, textualmente expresó “Gustavo Bruno es un médico prestigioso en Chivilcoy y también tiene intenciones”. Ante esta afirmación, el Dr. Gustavo Bruno publicó en su perfil de Facebook algunas aclaraciones con respecto a estos dichos. Lo hizo en los siguientes términos:

Ante la mención que ha hecho sobre mi persona mi querido amigo el Presidente del PJ Chivilcoyano, Prof. Darío Speranza, y mis intenciones de participar en el armado de un espacio político dentro del PJ, considero conveniente aclarar algunas cuestiones que para mí son básicas.

Estamos viviendo una época de crisis, no solo económica sino también social y política. Nadie desconoce esto.

Y es esa crisis política, la de las fracturas internas, la de la “lucha de egos”, la que deja el campo de batalla sembrado de gente común.

El espacio al que pertenezco desde hace muchos años, el Peronismo, no escapa a esta realidad. Cuando me tocó participar activamente en la función pública (8 años al frente del Hospital Municipal) lo hice acompañado de un equipo de compañeros con los que compartimos la visión de que solo hay una forma de hacer política: trabajar para mejorar la vida de las personas, con responsabilidad y compromiso.

El entramado social, herido por las políticas actuales, necesita respuestas claras. No sirven los dobles mensajes, tirar fórmulas para ver qué pasa, seguir jugando al vedetismo mientras la gente sufre.

Por eso creo que hay que reconstruir al peronismo en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, desde las bases, haciendo una profunda autocritica, que de hecho todavía no se realizó.

El tiempo apremia.

Esa reconstrucción debe ser con todos, pero no con cualquiera. Unidos no significa un rejunte de gente que tiene casi nada en común, paracaidistas con derechos, camaleones, mientras se sigue relegando compañeros que hace mucho tiempo esperan la oportunidad para hacerse oír. Unidos, los que militen a su manera el sueño de una vida mejor, los que compartan la visión de una acción conjunta en beneficio de la gente, aquellos que aun desde una posición más cómoda entiendan que la dura realidad nos golpea a todos inexorablemente.

Peronismo sin más.

Sostengo que la apertura y la Unión deben darse en el PJ con todas las agrupaciones peronistas y de una vez por todas bajar las banderas sectoriales, que, como todos sabemos, benefician a pocos y perjudicaron a muchos.

De nosotros depende.

Y recordemos que la marcha fundacional de nuestro movimiento no dice, Todos Juntos triunfaremos, DICE: “TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS”.