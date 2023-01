Galland habló sobre la rabia y la importancia de la vacunación antirrábica

El médico veterinario, Eduardo Galland, habló sobre los casos de rabia que se detectaron en la ciudad, cómo proceder ante el encuentro de un murciélago muerto o moribundo; y la importancia de la vacunación antirrábica.

Respecto a la rabia, tras haber encontrado en la ciudad dos casos positivos en murciélagos, el veterinario dijo: «Es importante que la gente que los encontró haya llamado a CAZMA para analizar» y aconsejo: «Si encontrás un murciélago ya sea muerto o moribundo sospechá».

«Con un guante se puede agarrar y llevar inmediatamente a analizar a CAZMA; pero si está moribundo les pedimos que al matarlo tengan cuidado porque se debe proteger la cabeza, ya que el virus lo encontramos en el sistema nervioso central», expuso.

En tanto que destacó, «Eso que hicieron estos vecinos, es un sentido de responsabilidad ciudadana importantísimo. Ya que una vez que pudimos detectarlo, sabemos que hay rabia y tenemos que hacer una vacunación del radio correspondiente».

En cuanto a esto último, indicó: «Cuando salís a controlar te das cuenta que hay pocas mascotas vacunadas contra la rabia, especialmente en la zona periférica, y menos los gatos que los perros».

«La vacunación antirrábica es anual», recordó Galland, y agregó que «hay otras vacunas importantes que deben aplicarse a las mascotas y que deben estar al día».

A continuación, aclaró: «Esta clase de murciélagos, no son hematófagos, es decir que no se alimentan de sangre, no están mordiendo y transmitiendo la rabia a los distintos animales».

«Pero puede pasar que un gato o un perro, juegan con un murciélago moribundo, lo agarran y al morderlos ellos al murciélago es donde se contagia la rabia», sostuvo.

Y agregó: «Esto no quiere decir que tengamos que eliminar al murciélago, ya que este sirve para eliminar un montón de plagas. No tenemos que salir a la caza, lo que sí tenemos que hacer es vacunar a los perros y los gatos, que es lo que nos corresponde».