[Frutas y verduras] Matías Cipollone: “Se complica el movimiento de la mercadería, pero lo importante es que podemos trabajar”

Matías Cipollone, quien es dueño de una verdulería ubicada en Belgrano y Río Juramento, y, además, hace reparto de frutas y verduras a otros comercios, brindó su mirada sobre el nuevo procedimiento que se puso en marcha en Chivilcoy para encargar y hacer el trasbordo de dicha mercadería, sobre lo cual destacó que más allá de ciertos inconvenientes lo importante es que “pueden seguir trabajando”. En este sentido, enfatizó: “Este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos”.

En primer lugar, en torno al nuevo procedimiento, indicó: “Yo hice un pedido a un flete del Mercado Central el domingo, y el lunes a la madrugada ya estaba acá. Tuvimos que esperar hasta las 6 a.m. que es el horario permitido para poder descargar. Allí se desinfectó toda la mercadería, y luego la cargamos a nuestros camiones para repartirla en Chivilcoy”.

“Se complica el movimiento de la mercadería, que aparte te demora para lo que es el horario del comercio, porque la idea es siempre contar con todos los productos temprano, pero lo importante es que podemos trabajar”, subrayó.

En cuanto a los costos, explicó que “la mercadería se encarece”. “Me junté con otro comerciante para hacer el pedido, porque no es lo mismo el costo cuando viajamos con nuestro camión a buscar los productos que alquilar un flete de allá. Pero teniendo en cuenta el momento que estamos atravesando tenemos que poner un granito de arena todos, y aunque se gane un poco menos, hay que rebuscársela”, exclamó.

Con referencia a algunas de las otras dificultades que se presentan, señaló: “También se complica a la hora de pagar, porque el pedido se hace vía telefónica, y el problema está en que no le quieren dar el dinero al camionero. En mi caso, como me conocen porque hace muchos años que voy, directamente me ofrecieron venir acá a cobrarme”.

“Otra cosa a la que hay que prestar atención es a la mercadería que te envían porque no es lo mismo cuando va no a elegir en persona, que lo que te mandan”, agregó.

En síntesis, el comerciante reflexionó: “Este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, y esperemos que pase rápido”.

De cara a la continuidad del comercio con este sistema de funcionamiento, comunicó: “La idea es que, ya que el jueves que llegan los productos frescos al Mercado Central, ese día venga el flete con otro pedido, ya tenemos todo arreglado; así que, vamos a seguir trabajando como lo hacíamos normalmente, ya que yo viajaba los lunes y los jueves, y mantendremos los mismos días para la llegada de los pedidos”.

Respecto a las ventas, contó: “Particularmente, en mi negocio no bajaron, aunque se sienten algunas quejas por parte de los clientes con toda la situación. Al principio de la cuarentena si fue terrible, pero luego se normalizo”.

Por último, expresó: “Le quiero transmitir a la gente que se queden tranquilos que el virus no viene en la mercadería. Obviamente que siempre a las frutas y verduras hay que lavarlas, pero es el procedimiento normal; no hay que temer”.