Festival Internacional de Cine Raíces, Edición 2019, del 22 al 25 de agosto, en el Teatro El Chasqui

Esta semana, desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de agosto, la sala del Teatro El Chasqui volverá a ser la sede del Festival de Cine Raíces, un evento que ya se ganó un lugar en la cartelera cultural de Chivilcoy.

Las calles de Atenas, el crudo invierno del campo iraní, los patios de Buenos Aires, el desierto africano o ese mar que en un título construye identidad y en otro la devora. Por esos paisajes se mueven una fotógrafa, dos arquitectos, adolescentes, refugiados, mujeres apasionadas, hombres grises, personajes históricos de gran fuste, débiles y poderosos, una cabra y un par de sandalias.

“Encontrar un sentido al mundo que nos rodea, ya sea a través del amor, del conocimiento, de la verdad, de la memoria. Y qué rol nos toca jugar en esa partida, que a veces puede resultar insoportablemente dolorosa y otras una práctica descansada. Ese parece ser el gran tema detrás de las películas que seleccionamos para la tercera edición de nuestro festival de cine chivilcoyano”, aclara Ricardo Watson”, uno de los organizadores.

Durante las 4 jornadas se verán 8 largometrajes y 2 tandas de cortometrajes.

La selección incluye films de nuestro país, pero también de Uruguay, Francia, España, Dinamarca, Bélgica, Corea del Sur, Francia, Irán, México.

Ya está confirmada la presencia en la sala de los directores Benjamín Naishtat (gran triunfador en San Sebastián con “Rojo”, la película que veremos en Chivilcoy), Santiago Sgarlatta (presentará su opera prima “Los Hipócritas”), Sol Miraglia y Hugo Manso (realizadores de “Foto Estudio Luisita), Maximiliano Dubois (productor del documental uruguayo sobre la figura de Blanca Luz Brum, “No viajaré escondida”). Dialogarán con los asistentes al término de la proyección

Martín Rodríguez Redondo, quien el año pasado obtuvo un premio a la mejor ficción por su película “Marilyn”, es uno de los miembros del jurado que estará el domingo 25 en la sala de El Chasqui. Junto a Agustina Comedi y Verónica Chen definirán los premios de los largometrajes. De los cortos se ocupó un jurado chivilcoyano integrado por Carla Tomasini, Francisco Condorelli y Agustín Manavella.

La selección de los títulos que veremos la realizaron Micaela Cartier, Juan

Gallace, Jorge Russo, Ricardo Watson y Fabián Flores, que es también el

director del Festival.

Colaboran, como en las ediciones anteriores, Secretaria de Cultura y Educación de la Municipalidad de Chivilcoy y Teatro El Chasqui. Aciar, La Bici audiovisual, La Bitácora, FM Urbana, Agreste, Eternautas Viajes históricos y Pentimento Color Grading, son los sponsors.

Recordamos que todas las funciones son libres y gratuitas. Las entradas

se retiran unos 15 minutos antes de la función en el mismo teatro.

PROGRAMACIÓN FESTIVAL RAÍCES 2019

JUEVES

• 19.00 Hs.

• Faraway Land (Tierra Lejana) (Daniel A. Azpe, Josepmaria Anglès, España, Grecia, México, 2018, 78ʼ).

• 20.30 Hs. Acto de Apertura del Festival

• 21.00 Hs

• You Go To My Head (Te me subes a la cabeza) (Dimitri De Clercq, Bélgica, Francia, Alemania,116ʼ).

VIERNES

• 18.30 Hs.

• Los miembros de la familia (Mateo Bendesky, Argentina, 2019, 86ʼ).

• 20.15 Hs. Selección de Cortometrajes I (50 min)

• 21.30 Hs.

• Los hipócritas (Santiago Sgarlatta y Carlos Ignacio Trioni, Argentina, 2019, 70ʼ)

SÁBADO

• 18.00 Hs.

• No viajaré escondida: El mito de Blanca Luz Brum (Pablo Hernán

Zubizarreta, Uruguay, 112ʼ)

• 20.00 Hs. Selección de Cortometrajes II (52ʼʼ)

• 21.00 Hs.

• Método Livingston (Sofía Mora, Argentina, documental, 2019, 72ʼ)