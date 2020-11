Felice: “La realidad es que no hace falta ir atrás en el tiempo para recordar que con el Fondo Educativo a Chivilcoy se traían vedettes para los corsos”

“Entonces ahora decir que no se puede utilizar para otorgar Becas a Artistas no es una excusa válida”, sostuvo el concejal oficialista contra la postura del Bloque del Frente de Todos.

Foto de archivo

El concejal del Bloque oficialista Juan Ignacio Felice hizo referencia a la última sesión del HCD, sobre la aprobación de la ampliación de las Becas Deportivas a artistas y profesionales de la Cultura.

En este sentido, expuso: “El tema más destacado fue el tema de la Beca Cultural, sobre la cual venimos discutiendo hace varias sesiones, y que queríamos aprobar con anterioridad”.

“Finalmente se aprobó, aunque lamentablemente no contó con el apoyo de todos, -los seis concejales del Frente de Todos se abstuvieron-, pero lo importante es que las becas se aprobaron, y que muchos artistas que hace mucho no pueden trabajar ni obtener ganancias, podrán recibir este dinero para afrontar sus gastos” , explicó.

Sobre lo que sostuvo: “Sabemos que esto no soluciona el problema de fondo, pero es un apoyo que sirve”.

Sobre la ordenanza puntualizó que “establece que el dinero para esta Beca saldrá de uno de los Fondos Educativos que recibe el Municipio, y de ahí se abonarán estas becas culturales, que son una extensión de las deportivas”.

“Cabe remarcar que la Secretaría incluye a Cultura y Educación por lo cual el dinero se destinará para fondos dentro de esta Secretaría, y no se desviarán como algunos intentan dar a entender” , remarcó.

De esta forma, Felice advirtió: “La realidad es que no hace falta ir atrás en el tiempo para recordar que con el Fondo Educativo a Chivilcoy se traían vedettes para los corsos ; entonces ahora decir que no se puede utilizar para otorgar Becas a Artistas no es una excusa válida”.

“Desde que Guillermo Britos asumió como intendente en el año 2015, cada peso que ingresó del Fondo Educativo fue destinado y utilizado en la infraestructura de escuelas”, defendió.