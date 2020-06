Fabio Britos y un proyecto para incrementar la alícuota de Ingresos Brutos a grandes hipermercados “y que esta sea coparticipable”

DECHIVILCOY habló en exclusiva con el diputado provincial Fabio Britos sobre la continuidad de la obra en la Ruta Nacional Nº 5; el proyecto de aumento de los Ingresos a Brutos a hipermercados y a los grandes operadores de Cable e Internet como así también de la reunión sostenida con el titular de IPS, Eduardo Santin.

Con relación a la continuidad de la autopista en la Ruta Nacional N°5, que suscitó polémica en los últimos días, Britos consignó: “Esta obra se estaba haciendo bajo los contratos de Participación Pública-Privada (PPP), donde son los privados los que deben conseguir los fondos de financiación de la misma. Esto venía bien hasta que se trabó por cuestiones legales y operativos, por lo quedó detenida desde el año pasado durante el tramo final del gobierno del presidente Mauricio Macri”.

“Al asumir este gobierno, comenzaron a buscar herramientas para poner la obra nuevamente en marcha, pero todavía persiste la traba; además, hay que tener en cuenta que no se rompió el contrato, por lo cual hay que seguir negociando con los mismos actores”, agregó.

En este sentido, aclaró: “Tanto el intendente de Chivilcoy como todos los intendentes del corredor de la Ruta N°5, más allá de los partidos políticos a los que responden, están trabajando en la misma dirección para tratar de avanzar. De esta forma, se han reunido con el ministro de Obras Publicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y con Gustavo Arrieta, quien es el director de Vialidad Nacional, en búsqueda de alternativas”.

Asimismo, puntualizó: “Cabe remarcar que la situación en la Ruta N°7, donde se sigue trabajando, es diferente, ya que el sistema convenido es otro”.

“Ahora la decisión depende del gobierno nacional, ya sea que se determine romper el contrato o seguir insistiendo a través de esta operatoria. Esta es una cuestión que incluso en el medio de la pandemia, el ministro Katopodis sigue de cerca porque es algo que quieren resolver, y que toda esta zona merece que se resuelva, al igual que lo que sucede en otros seis corredores del país, que se estaban haciendo bajo el sistema P.P.P.”, remarcó.

En otro orden de cosas, el diputado provincial ahondó sobre el proyecto que planea junto a Mario Giacobbe -Bloque 17 de noviembre- sobre plantear una suba de Ingresos Brutos al sector de los hipermercados y a los prestadores del servicio de Cable e Internet.

Britos explicó: “Con relación a la intención de fijar una alícuota a los bancos por parte del Oficialismo, nuestra idea es elevar la escala de alícuotas de acuerdo a la facturación a un sector que se ha visto beneficiado en el marco de la pandemia como son los hipermercados, que han tenido un importante incremento en su facturación”.

“Este incremento se ha dado debido a que han tenido la posibilidad de comercializar no sólo los productos considerados esenciales sino también productos que en comercios específicos no se podían comprar porque estaban cerrados al no estar incluidos en la categoría esencial”, añadió.

Considerando el incremento de las ventas que han tenido, también pueden hacer un aporte para paliar la situación de tantos otros sectores para colaborar con el fondo solidario. La idea de que parte de esa recaudación sea coparticipable entre todos los municipios, dado a que ellos también están sufriendo en este contexto.

Otros de los objetivos es subirles los impuestos a las prestadoras del servicio de Cable e Internet: “En cuanto a estos últimos la idea es alcanzar a las grandes empresas”.

Por último, Britos hizo referencia a la reunión llevada adelante en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados provincial, la cual encabeza, con la participación del titular de IPS, Eduardo Santín.

“La reunión fue muy productiva. Santín descartó totalmente la posibilidad de armonización del IPS. De hecho, en nombre del Gobernador expresó que este organismo debe seguir estando bajo la órbita provincial, pero que se deben buscar herramientas para ayudarlo a mejorar la situación del IPS, porque desde 2010 a la fecha da déficit, por cual es algo que se debe suplir”, detalló.

