Fabio Britos, sobre la cuarentena: “En el Conurbano hay muchísima desventaja respecto a la Capital”

Fabio Britos, el diputado bonaerense perteneciente al bloque 17 de Noviembre, habló sobre la cuarentena, que por disposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, decidió extender 15 días más hasta el fin de Semana Santa.

Al respecto, en diálogo con CRONOS, Britos señaló: “Estamos alineados con las directivas que emanan del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no ha tenido demasiadas discusiones, ni desde el aspecto político y mucho menos desde el aspecto científico. La inmensa mayoría de los científicos coinciden con que el aislamiento es la mejor herramienta para combatir esto”.

“Sabemos las preocupaciones que el aislamiento alcanza, principalmente en la economía, de muchos sectores que ya venían golpeados desde hace mucho tiempo y esto claramente les va a agravar la situación, por eso estamos expectantes también. Sabemos que en estos momentos se está produciendo la reunión en Olivos del equipo económico para anunciar algunas medidas que van a ser paliativas para las pymes, los pequeños comerciantes, los sectores que más golpeados se ven”, amplió.

A su vez, habló sobre la desigualdad que se vivencia en zonas más alejadas de la capital bonaerense al respecto de la emergencia sanitaria: “Uno escucha a dirigentes políticos del Conurbano en donde indudablemente hay una situación de mucha desventaja respecto a lo que es la ciudad Capital y algunos otros lugares donde, con la misma cantidad de gente, hay más herramientas para tratar de combatir esta pandemia”.

A su vez, habló a este portal sobre la situación particular del distrito que representa, y del cual también tiene amplia referencia ya que conduce la intendencia su hermano, Guillermo Britos: “En cada una de las ciudades, como es el caso de Chivilcoy, estamos tratando de cumplir con el aislamiento y que se cumpla, tratando de contener a la gente de la mejor manera posible, informándola, que no entre en pánico, que no vean a una persona que se pueda enfermar como un enemigo, como alguien que hay que discriminar, sino todo lo contrario, cualquiera se puede enfermar”.

Por otro lado, se refirió en CRONOS a la labor que tiene en la Legislatura bonaerense y cómo maneja la situación de aislamiento: “Tratamos de mantenernos en contacto a través de la tecnología, esperando una convocatoria que se va a hacer en estos días para reunirnos con el Gobernador (Axel Kicillof) o con el ministro de Salud de la Provincia (Daniel Gollan) para que nos informen sobre cómo viene la situación.

“Nosotros, los dirigentes, también tenemos que mantenernos respetando la cuarentena lo más posible y tratando de informar a la gente. Circula mucha información que no toda es cierta ni beneficiosa, les pedimos a todos que traten de informarse por los canales oficiales del Ministerio de Salud, tanto de Nación como de Provincia”, espetó también Britos.

Por último, se refirió a las decisiones de algunos municipios del territorio bonaerense respecto a la cuarentena: “No queda otra opción que acatar a la cuarentena, de tratar de hacerla más llevadera para los sectores más vulnerables. No puede ser cambiada ni por la Provincia ni por los Municipios”.

“Concretamente, en la región, vemos que hay intendentes que toman medidas más restrictivas que otros, que no sabemos el impacto que pueden tener, pero muchas veces la gente misma lleva o empuja a que los dirigentes tomen medidas más restrictivas, pero lo que tenemos que hacer, tanto oficialismo como oposición, es trabajar fuertemente para que los impactos se sientan lo menos posible, y estar dispuestos a dar los pasos en esa dirección”, ejemplificó

“Sabemos que hay efectos colaterales, pero no por eso menos graves porque estamos escuchando que aumentaron muchísimo los casos y denuncias de violencia intrafamiliar, sabemos que el encierro y el aislamiento agrava este tipo de conductas y no hay que descuidar ese aspecto, hay que tomarlo con la seriedad que amerita”, finalizó.