Fabio Britos: “Parece mentira en los días que estamos viviendo, con los problemas que tiene la gente, perdamos tiempo en hablar de supuestos acuerdos políticos o candidaturas”

El legislador provincial informó que en ningún momento se contactaron con él desde el randazzismo, se alejó de varios dirigentes del pasado sobre los cuales opinó que la gente dejó atrás en el 2019 con su voto, y dijo que es momento de pensar en los problemas que aquejan a los vecinos.

El diputado provincial Fabio Britos expresó contundentes manifestaciones en su Twitter personal en las cuales se mostró en contra de hablar de candidaturas políticas en este momento, sobre lo cual brindó aclaraciones; y enfatizó que es momento de estar al servicio de los vecinos tratando de resolver todos los problemas que les toca atravesar hoy por hoy, que en muchos casos se agudizaron por la pandemia.

De esta forma, escribió: “Parece mentira en los días que estamos viviendo, con los problemas que tiene la inmensa mayoría de la gente, perdamos tiempo en hablar de supuestos acuerdos políticos o candidaturas”.

“La gente que se me acerca o me escribe por alguna de las redes, en su mayoría expresa angustia por falta de trabajo, o porque lo que gana no le alcanza, o porque no le llega medicación oncológica en tiempo y forma, o por miles de motivos que la mayoría de las veces me provocan impotencia al no estar a mi alcance la solución”, sostuvo.

Seguidamente, hizo referencia a un posible acercamiento al “randazzismo” que sobrevoló desde ciertos sectores: “A todos ellos les pido disculpas y por única vez voy a referirme al tema que se echó a rodar vaya a saber con qué intenciones. Primero aclarar que ni Randazzo ni nadie del llamado randazzismo tomó contacto conmigo para proponerme nada”.

“En segundo orden, en mi opinión los chivilcoyanos en el 2019, dejaron claro en las urnas que no quieren volver al pasado. A ese pasado lo representaban los candidatos de la lista del Frente Todos, pero también los que apoyaron fuertemente sus candidaturas, como Florencio Randazzo, Ariel Franetovich, Aníbal Pitelli, Diario Speranza, y varios más. Quizás hasta alguno les haya dicho “gracias por lo que hicieron, pero apostamos al futuro”.

En este sentido, expuso: “Y es ese futuro que se merecen los chivilcoyanos el que queremos construir y para eso no podemos retroceder juntándonos con quienes fueron corridos con el voto popular”.

“En lo personal me quedan tres años y un mes como Diputado. Desde ese lugar trataré de responder con trabajo. Gestionando en favor de la ciudad, tratando que siempre se respete a los Intendentes y presentando proyectos. En lo que va del año presenté 24 proyectos de Ley, además de resoluciones, declaraciones y pedidos de informes”, enfatizó el legislador provincial.

En tanto que cerró, su manifestación diciendo: “Y seguir estando al servicio de los vecinos para resolver lo que esté a mi alcance o para decirles que no tengo la solución, pero dando la cara. Ya vendrá el tiempo de las candidaturas. Y ahí hablaremos de eso”.