Fabio Britos: “Es importante charlar con los vecinos para escucharlos y saber sus sugerencias y críticas”

El diputado provincial Fabio Britos estuvo presente en la salida de Gabinete que tuvo lugar el último sábado en Gorostiaga, acompañando al intendente Guillermo Britos, y al equipo de funcionarios municipales.

En este marco, expresó: “Es importante charlar con los vecinos para escucharlos y saber sus sugerencias y críticas, que siempre vienen bien para corregir lo que es necesario. Estar en contacto con ellos es fundamental y es lo que nos corresponde como dirigentes políticos.

En referencia al gobierno provincial y nacional, consignó: “Hace poco tiempo están en funciones, pero ya se nota su apertura a la hora de accionar, recibiendo a los intendentes, ya que no sólo han recibido a Guillermo (Britos), sino que también a otros que se han acercado a dialogar y comunicar sus ideas. Lógicamente que, después, lo importante es que se plasmen en proyectos concretos para que se lleven a cabo”.

“Al menos, tienen la intención de trabajar en conjunto con los intendentes que entiendo como una cuestión saludable porque son quienes conocen la realidad de sus distritos, así que es bueno que interactúen los ministros nacionales y provinciales con los jefes comunales”, sostuvo.

Luego, sobre el trabajo de la Legislatura, Britos manifestó: “La Cámara tuvo su debut con esta nueva composición para tratar las leyes de Emergencia Económica y Fiscal e Impositiva, en las cuales se llegó a un acuerdo después de mucho debate”.

“Si bien no hubo unanimidad, al menos se le brindaron las herramientas al Gobernador, con algunas modificaciones pensando en el bolsillo del contribuyente, que bastante golpeado está”, agregó.

Asimismo, el legislador explicó: “Como ley más importante nos queda el tratamiento del Presupuesto de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el gobernador manifestó que se tratará una vez aprobado el nacional”.

“Estimó que, en el mes de marzo, luego de inauguradas las Sesiones Ordinarias, se estará tratando, en donde se verán reflejadas las gestiones que se encuentra realizando el intendente Guillermo Britos, ya que se incorporarán muchas obras que pretenden se lleven a cabo en la ciudad teniendo en cuenta que hay que buscar la manera de financiarlas”, subrayó.

En otro orden de cosas, el diputado provincial se refirió a la oposición al gobierno municipal, sobre lo que indicó: “Tienen todo el derecho de gestionar, de recorrer, de entrevistarse con los ministros porque tienen un rol institucional que cumplir en su función de concejales. Aunque me llama la atención de Costanza Alonso y Fernando Poggio, quienes son los que más se muestren en este tipo de reuniones, que hablan de volver al pasado cuando, indudablemente, el chivilcoyano votó para que éste quedé absolutamente atrás, tanto con sus cosas buenas como con sus cosas malas.

“Esa posibilidad de volver al pasado fue descartada por la mayoría de los vecinos que no pretenden retroceder”, sentenció.

Acto seguido, Britos espetó: “Amén de la legitimidad que tienen los concejales deberían comportarse de otra manera, tratando de buscar qué pueden traer para Chivilcoy, en qué pueden ayudar al intendente y a nuestra comunidad. Será más reconocido ese accionar que cualquier otra cuestión mezquina”.

“Observo a concejales de otros distritos que concurren a esas reuniones acompañados del intendente. Por lo tanto, seguir fomentando en Chivilcoy el tema de la división, de la grieta, del ‘si no pensás como yo trato de ponerte piedras en camino’, ya fue descartado por la gente, en caso contrario, no hubiese ganado Guillermo, y el chivilcoyano no abandonará ese camino”, concluyó el diputado provincial.