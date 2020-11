Esta mañana, Britos abordó diferentes temas: Marchas, accidentes y debates por las redes

En el marco de la conferencia diaria de Covid-19, el intendente fue consultado por diferentes cuestiones, como las marchas programadas para este domingo, accidentes de tránsito y cuestiones políticas.

En primer lugar, respecto a distintas manifestaciones que se llevarán a cabo en el día de hoy, -por un lado, la marcha #8N convocada a nivel nacional; y, por el otro, una sentada frente a la Comisaría-, el mandatario hizo fundamental hincapié en extremar los cuidados en caso de participar, y en evitar recurrir a la violencia.

“Hoy no es momento para ninguna marcha, por el momento que estamos viviendo, y por respeto a todos los trabajadores que se están sacrificando. En la actualidad, existen muchas vías y canales para poder manifestarse, pero a los que participen pedimos que se cuiden al extremo, y que eviten cualquier hecho de violencia” , sostuvo.

En otro orden de cosas, sobre un lamentable accidente entre dos motos ocurrido este sábado por la noche, en el cual falleció una mujer joven, el jefe comunal indicó: “Es un hecho muy triste el ocurrido, que causó el fallecimiento de una chica de 26 años. Le pedimos a los padres que les hagan tomar conciencia y a los jóvenes que tengan mucho cuidado”.

Además, agregó: “Es hora de entender que, si a causa de un accidente de este tipo somos internados en Terapia Intensiva, existe un 90% de probabilidades de contagiarse de Covid”.

Por último, al ser consultado por algunas expresiones emitidas por dos referentes jóvenes del Frente de Todos local, el actual intendente indicó: “Es muy raro que mi hermano (Fabio Britos) haga un acuerdo con Randazzo tal como se intentó instalar, ya que hace 30 años están en lugares distintos, por lo que no creo que a esta altura vayan a estar en el mismo espacio”.

Asimismo, enfatizó: “Los jóvenes del espacio que represento, que son muchos y muy capaces, defienden esta gestión con hechos, no con palabras”.

Para cerrar, dijo que “en las redes las personas que se expresan con respeto y cuestionan temas para debatir, debato, pero al que directamente insulta o agrede, lo bloqueo, no pierdo el tiempo con eso porque no me parece que sea momento para perder el tiempo” .

“Yo celebro los debates cuando se hacen de forma respetuosa y con la verdad”, cerró.