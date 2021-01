El rol del auxiliar de la educación en tiempos de pandemia

La pandemia desató una crisis sanitaria, social y económica, dejando a muchas familias bonaerenses sin trabajo, por eso es de suma importancia posibilitar que nuevos aspirantes puedan inscribirse y así generar igualdad de oportunidades.

El espacio político que lidera Emilio Monzó, CHIVILCOY CON EMILIO, y la Comisión de Educación representada en esta oportunidad por Raquel Novelli, Ana Laura Suarez y Gladys Marello expresan, en referencia a la Resolución 2021 de los Auxiliares en el marco de la pandemia (art 3 Res 2020-1529 GDEBA-DGCYE), que menciona la continuidad de los listados de auxiliares 2020 del personal de educación y actualización de puntaje con la incorporación de nuevas capacitaciones y cursos mientras duren las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y Distanciamiento , cita en la misma, que no se incorporarán nuevos aspirantes.

La pandemia desató una crisis sanitaria, social y económica, dejando a muchas familias bonaerenses sin trabajo, por eso es de suma importancia posibilitar que nuevos aspirantes puedan inscribirse y así generar igualdad de oportunidades. Generar trabajo en cada distrito teniendo en cuenta las medidas sanitarias, es también cuidar la salud ante la emergencia educativa y garantizar derechos.

Los auxiliares de la educación, porteros, cocineros y ayudantes de cocina son los que están presentes en la primera línea para enfrentar el Covid-19. Durante el Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio fueron los que colaboraron en la apertura de los establecimientos educativos y en el armado y distribución de los módulos alimentarios para los alumnos.

La implementación del Programa PIEDAS, que posibilitó la incorporación de personal auxiliar en las escuelas que lo necesitaran, no fue una oferta para todos, pues se debía ingresar por una página web y muchos auxiliares no cuentan con acceso a internet o pertenecen al grupo de riesgo. Además, los auxiliares que ingresaron al programa cesaron el 31 de diciembre de 2020, no tuvieron continuidad laboral.

El personal auxiliar de una institución educativa es quien junto al personal docente y a los alumnos garantiza las condiciones de higiene y salubridad, realizando tareas de limpieza y desinfección en los espacios escolares. La pandemia visibiliza aún más la necesidad del personal auxiliar en las escuelas, imprescindible para la puesta en marcha de los protocolos sanitarios.

El espacio político que lidera Emilio Monzó apuesta a que los gremios de auxiliares en coordinación con las autoridades educativas del gobierno bonaerense pongan en diálogo la situación actual del personal auxiliar de la educación, especialmente en referencia a garantizar la posibilidad de generar puestos de trabajo genuinos, enmarcados en la normativa vigente.