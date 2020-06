El Ministerio de Salud informa sobre subsidios económicos para pacientes con VIH y TBC

Así lo informó la directora de la Región Sanitaria X, Lic. Carolina Di Napoli. Serán subsidios económicos que deberán tramitarse en cada municipio.

La directora de la Región Sanitaria X, Lic. Carolina Di Nápoli, informó que el Ministerio de Salud de la Provincia reactivó los subsidios destinados a garantizar el acceso a la salud para pacientes en tratamiento para el VIH y TBC. “Más allá de la emergencia sanitaria que atravesamos, el Gobierno de Axel Kicillof con la gestión del Ministro de Salud, Daniel Gollán, impulsó diferentes asistencias económicas a través de subsidios para pacientes con VIH y TBC (tuberculosis), para acompañar y garantizar el acceso a la salud”. Para poder tramitar cada subsidio, las personas deberán registrarse en las Secretarías de Salud de cada municipio.

En el caso del programa de TBC, Di Nápoli informó que “está destinado a personas que no tengan trabajo registrado es decir que no posean cobertura social y tengan dos años como mínimo de residencia permanente en la provincia de Buenos Aires. El programa está destinado a asegurar la protección socioeconómica del paciente afectado de tuberculosis, la continuidad de su tratamiento y de cualquier otro tipo de riesgo proveniente de dicha enfermedad”

“Con el objetivo de apoyar a las personas que viven en tratamiento antirretroviral para VIH y que residen en el ámbito de la Provincia, se otorga un subsidio a través de una tarjeta magnética del Bapro ALIMENTO. Para solicitar esta tarjeta, la Directora de la Región explicó que deberán concurrir a cada servicio “de Infectología de cada hospital, donde se confeccionarán los formularios para el programa y una vez autorizada, el paciente retirará su tarjeta en la sucursal del Banco más cercana a su domicilio”.

Consultada sobre la situación del COVID-19 en la Región Sanitaria X, “hemos tenidos algunos focos de contagio que pudimos contener, estamos en una situación de tranquilidad, pero también de alerta, ya que abrir las fases implica movimiento de gente y por ende que el virus se movilice, así que estamos monitoreando con cada secretario de salud de cada municipio como es el comportamiento de las situaciones intra distritos para tener un detalle más consolidados en el día a día”.

A su vez afirmó que “en los distritos de la Región X no hay circulación viral ni decesos por causa de COVID”, e hizo un llamado a la población a no relajarse en las medidas de prevención como el distanciamiento social, el uso de tapabocas y minimizar las salidas que no sean necesarias, hay que cuidarse y cuidarnos entre todos”.