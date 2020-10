El intendente les pidió racionalidad a los concejales y que apoyen el proyecto para ayudar económicamente a los Artistas

El intendente municipal, Guillermo Britos llamó a la racionalidad de los concejales de la oposición, luego de que se habría impedido nuevamente en la Comisión del Concejo Deliberante, el tratamiento del Proyecto de Ordenanza para crear un Registro permanente de obtención de becas deportivas, artísticas y culturales.

En este sentido, el intendente aseguró: “Seguimos con un problema respecto de este tema, le pido a los concejales la cordura y racionalidad que impone este momento. Me parece que no es momento para ocupar cargos para los cuales no hemos sido elegidos, no es momento para poner palos en la rueda, aunque lamentablemente siga pasando y después quieran decir que no”.

Respecto de lo ocurrido, relató: “Ayer se trató de impedir nuevamente el tratamiento del Proyecto en la Comisión del Concejo con el argumento de que no se podía utilizar el fondo educativo y que tenía que utilizarse un fondo de cultura”.

Y aclaró: “El primer tema es que no hay ningún fondo de cultura, el fondo de cultura que se utiliza en el municipio es de recursos ordinarios, es decir que si se utilizaría el fondo de cultura, se estarían usando los recursos ordinarios del municipio; el segundo tema es que el fondo educativo municipal es el que con muy buen criterio ha dispuesto el secretario de Hacienda que se utilice, que es la autoridad competente, porque quien decide de donde salen los fondos para cada gasto del municipio es el secretario de Hacienda junto con el intendente”.

“La única facultad que tiene el Concejo para eso es decir en la rendición de cuentas si están de acuerdos o no. De ninguna manera el HCD le puede decir al ejecutivo qué fondo tiene que afectar para determinado proyecto. Les pido la cordura que tiene que existir en este momento, porque yo no me fijo en qué gasta su presupuesto ni Región Sanitaria X, ni PAMI, ni Anses, eso lo manejan ellos”, remarcó.

Respecto del manejo de fondos municipales, Britos sostuvo: “En el municipio quienes deciden cómo se gastan los fondos somos quienes gobernamos, es decir el secretario de Hacienda y yo. Hay gente que se quedó con ganas de ser secretario de Cultura, va a tener que esperar a ganar las elecciones porque ahora el secretario de Cultura es Adrián Vila, el secretario de Hacienda es De Lillo y el intendente soy yo y vamos a decidir cómo utilizamos los fondos”.

“Hemos sido primeros en transparencia el año pasado, nadie nos puede cuestionar nada. En todo caso si quieren cuestionar algo, en mayo del año que viene cuando se trate la rendición de cuentas que la cuestionen. Les pido a los concejales de Cambiemos, que entiendo que van a ser racionales, que el lunes en plenario este proyecto pase a sesión y pase como lo envió el ejecutivo”, agregó.

Y culminó: “Es un grave error bloquear un proyecto para gente que hace siete meses no recibe un centavo por sus actividades, me parece un argumento falaz y que no ayuda en este momento”.