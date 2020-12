El intendente Britos respondió con dureza dichos de Constanza Alonso

La concejal y jefa regional de Anses, en declaraciones públicas, lo citó diciendo que estaba haciendo política, pensando en las elecciones del 2023.

El intendente Guillermo Britos le respondió a Constanza Alonso en conferencia de prensa, respecto a manifestaciones de la dirigente del Frente de Todos, quien dijo que “el intendente estaba pensando en el 2023”.

“Está claro que he dicho que voy a respetar lo que dice la ley; en el 2023 no puedo ni quiero ser candidato”, sostuvo.

En este sentido, añadió: “Me sorprende que la candidata cuando perdió las elecciones, una semana después, se sentó en mi oficina y me dijo que no tenía dudas de que en el 2023 iba a ser intendenta; estoy hablando de noviembre del 2019 y ella hoy cuestiona que yo esté hablando del 2023”.

Asimismo, expresó: “He trabajado 9 meses en pandemia con un equipo extraordinario de trabajo, sin ir a molestar a un vecino a su casa, sin exponer a nadie a ningún riesgo y no he hecho política partidaria ni mucho menos carroñera como hicieron ellos”.

“Nuestra construcción es local, hay gente que estaba en distintos espacios y hoy son funcionarios. Trabajo diariamente con Intendentes que no pertenecen a Juntos por el Cambio o Frente de Todos. Una vez que pase la pandemia vamos a hacer política, no vamos a cometer el mismo error que ellos de hacer política partidaria ahora”, detalló.

De esta forma, denunció: “Como no pueden hablar de ningún tema importante que hayan conseguido para Chivilcoy durante el año, a pesar de tener presidente, gobernador, ministros y cientos de referentes centrales de su mismo partido, se tienen que colgar de los subsidios que consiguieron los mismos clubes y ya lo han mostrado 32 veces como si fuera mérito de ellos”.

“Constanza Alonso se siente intendente y no puede asumir que la elección la gané yo. Debería superar que perdió y veo que se le está haciendo muy difícil superarlo”, exhortó.

Seguidamente, agregó: “Yo no necesito acuerdos, porque el respeto de la gente lo hemos ganado y hoy no están mirando que va a pasar en 2023”.

“Pero entiendo que, si van a un barrio a invitar gente, los exponen a contagiarse y resulta que van 6 personas, es lógico que se sientan mal pero no es un problema del intendente, de la jefa de Gabinete o de ningún funcionario, debe ser que a la gente no le interesa y no los respeta o no han sabido ganarse el cariño de la gente”, señaló.

Argumentando que “me parece que se equivocan creyendo que la forma de hacer política es criticar al intendente, construir es trabajar para los vecinos, no hacer algo solo en beneficio propio. Cuando no se puede construir un espacio propio, no podés salir a cuestionar al espacio de otro”.

“Le pese a quien le pese, soy intendente y voy a trabajar con Kicillof y con Fernández, porque son quienes ganaron las elecciones”, agregó.

Y, por último, exclamó: “Hay cosas que deben resolver con terapia, porque haciendo las mismas cosas van a seguir teniendo los mismos resultados”.