Eduardo Alonso: “Las viviendas en Chivilcoy no se finalizaron por trabas del secretario de Interior”

El secretario de Obras y Servicios Públicos, Eduardo Alonso, se refirió a la situación de las viviendas del Plan Federal II y del Complejo Federación.

En primer lugar, Alonso expresó, en referencia a las declaraciones del director Nacional de Vivienda Social: “Ramiro Masjuan le está faltando a la verdad a los vecinos de Chivilcoy , porque cuando estuve reunido con Sebastián García de Luca, se comprometió a que las obras iban a estar terminadas en tiempo y forma, y mintió”.

“En todas las reuniones de las que participé, sólo escuché promesas y en tres años y medio de gobierno no se hizo nada, por lo cual puedo afirmar que el responsable de que no se hayan terminado las viviendas es el secretario del Ministerio del Interior de la Nación, Sebastián García de Luca” , sentenció.

Asimismo, explicó que “si bien es verdad que existe un problema financiero por el cambio en los valores a lo largo de estos años, lo cierto es que no hubo predisposición para avanzar con estas obras por parte del gobierno nacional”.

Luego, Alonso hizo un breve repaso de este Plan Federal aclarando que “estas viviendas debían terminarse en un plazo de doce meses en el gobierno anterior y no se cumplió, porque se extendían los tiempos de finalización”.

“Es más, en el año 2017 tuvimos un allanamiento por las causas que implican al ex ministro de Infraestructura, Julio De Vido, en donde se llevaron expedientes del Complejo Federación y del Plan Federal II”, agregó.

“Como también el gobierno anterior inauguró el Complejo Federación sin tener cloacas, electricidad, ni gas; por lo cual inauguraron algo ficticio”, arremetió.

Sin embargo, el secretario de Obras Públicas remarcó: “A pesar de todas las trabas, nosotros seguimos luchando para poder finalizar las viviendas y el Complejo Federación. En nuestra gestión, lo que el intendente Guillermo Britos promete, se cumple, como las obras de cloacas, de asfalto, de cordón cuneta, y tantas más; cuyos hechos están a la vista”.

En tanto, especificó: “La realidad es que estamos intimando a la empresa constructora Sitra para rescindir el contrato, porque quieren cobrar cuestiones que ni siquiera había aprobado el gobierno anterior , por lo que luego se debería llamar a licitación otra vez”.

Por último, enfatizó: “Desde el Municipio hemos estado en gestiones constantes, siempre tratando de que esto se lleve adelante, priorizando la necesidad de la gente, y dejando de lado la politiquería barata”.