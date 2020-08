Día Internacional contra el Dengue: la importancia de la prevención

En el marco de la fecha conmemorativa a nivel mundial, es preciso recordar que sin mosquito no hay dengue, por lo cual el compromiso social es la mejor estrategia para prevenir y controlarlo.

El Dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti, que además transmite otras enfermedades como el zika y la fiebre chikungunya.

La prevención en la época invernal es clave debido a que, al eliminar los posibles criaderos, se eliminan también los huevos que pudieran haber quedado de la temporada anterior, interrumpiendo así el ciclo y disminuyendo la cantidad de mosquitos que tendremos cuando las temperaturas comiencen a ser más templadas.

Para esto es fundamental seguir las siguientes medidas:

• Eliminar los elementos en desuso, principalmente aquellos que puedan acumular agua.

• Eliminar neumáticos en desuso o resguardarlos bajo techo para que no acumulen agua.

• Cambia el agua de los bebederos de animales y floreros cada 3 días, no olvides limpiar su interior.

• Mantener boca abajo los recipientes cuando no los estés usando.

• Tapar los tanques de agua.

• Realizar tareas de limpieza frecuentemente en patios y alrededores de los hogares

• Destapar los desagües de lluvias de los techos.

• Mantener piletas de natación limpias y tratadas con cloro.