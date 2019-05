La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chivilcoy preparó para el sábado 1 y domingo 2 de junio una serie de actividades enmarcadas en el “Día del Bombero Voluntario”. Una de las más destacadas es la inauguración del nuevo edificio, ubicado sobre la calle Pueyrredón, que brindará a la comunidad el servicio de estacionamiento.

Cronograma de actividades previstas para el Día del Bombero Voluntario

SABADO 1 DE JUNIO | 20:30Hs.

• Formación del Cuerpo Activo.

• Bendición y entronización imagen de la Virgen de Lujan.

• Inauguración y bendición del nuevo edificio.

• Juramento del nuevo Bombero Voluntario.

21:00Hs.

• Cena en honor del Cuerpo Activo e invitados.

DOMINGO 2 DE JUNIO

10:00Hs.

• Formación del Cuerpo Activo, toque de sirena, Izar la Bandera Nacional y de la Institución.

10:30Hs:

• Ofrenda floral en el monumento ubicado en el cementerio local y senderos de paz.

11:30Hs.

• Ofrenda floral en Plaza Moreno, monumento Bombero Voluntario.

15:30Hs.

• Formación del Cuerpo Activo.

16:00Hs. Desfile con las unidades por las siguientes calles de nuestra ciudad: Pueyrredon, Vte. Lopez, Avda. Soarez, Avda. J.L. Suarez hasta Ex Glaxo, Avda. Suarez, Avda. Bdo. de Yrigoyen, Avda. Urquiza, Avda. 3 de Febrero, Avda. Echeverria, Avda. C. Calderon hasta región sanitaria, Avda. C. Calderon, Avda. 22 de Octubre, Avda. Avellaneda, Avda. Ortiz, Avda Güemes, Avda. Bdo. de Yrigoyen, Pellegrini, Plaza 25 de Mayo, Rivadavia y Pueyrredon.

17:30Hs.

• Desfile de Infanteria sobre calle Pueyrredon.