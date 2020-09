Covid: Se registraron once positivos por criterio clínico epidemiológico y se recuperaron 19 nuevos pacientes

Chivilcoy no recibió resultados de hisopados en el sistema público de Salud en el día de la fecha. En tanto, fueron registrados once pacientes por criterio médico epidemiológico y se recuperaron 19 nuevos pacientes.

El anuncio fue llevado a cabo por el intendente Guillermo Britos, acompañado por el secretario de Salud, Dr. José Caprara, la Jefa de Gabinete, Marcela Sabella y el director del Hospital, Dr. José Luis Neme.

Respecto de los casos registrados por criterio médico epidemiológico, diez de ellos corresponden a convivientes de casos positivos, mientras que una mujer manifestó pérdida del olfato.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. José Caprara se refirió al estado de salud de los pacientes positivos internados e informó: “Hay 14 pacientes en el Hospital, 11 en la Clínica del Carmen y 5 en el hotel Chivilcoy; ocho pacientes se encuentran en sala Covid, dos con pronóstico reservado, los demás con evolución lenta; el joven de 38 años que está en UTI continúa con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica; en el hotel Chivilcoy los pacientes están con buena evolución y recibiendo medicación según sintomatología”.

Por otra parte, el director del Hospital, Dr. José Luis Neme se refirió a la importancia de extremar los cuidados y cumplir con las medidas de prevención y sostuvo: “El incumplimiento de la gente se nota cada vez que circulamos en las calles y de manera interna, esto se hace largo y la gente se está relajando por eso hay que reforzar y repetir la necesidad imperiosa de usar el barbijo, respetar la distancia e higienizarse las manos”.

En este sentido, el intendente informó: “El incumplimiento notorio de vecinos que no usan el barbijo nos lleva a que personal de Guardia Urbana y Defensa Civil estarán en los espacios de mayor concurrencia, notificando a quien no use barbijo y, en caso de negativa, labrando el acta correspondiente”.

Y culminó: “Lamentablemente mucha gente está caminando sin distancia y sin barbijo, lo que es un riesgo y los médicos se han cansado de explicar”.