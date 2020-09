Covid-19: recomiendan tener sexo en espacios abiertos para evitar contagios

La Agencia de Salud Pública de Barcelona, elaboró una guía con consejos para mantener relaciones sexuales en tiempos de pandemia.

La Agencia de Salud Pública de Barcelona publicó recientemente una serie de recomendaciones para practicar sexo seguro en tiempos de pandemia. Si antes ya era necesario tomar precauciones para evitar las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), parece que el coronavirus se ha sumado a la lista de problemas a prevenir durante el acto.

No hay evidencia científica de que la enfermedad de la Covid-19 se transmita a través del sexo. No obstante, sí se contagia por vía respiratoria, y durante el acto es fácil exponerse a la respiración o saliva de la pareja, que sí transmiten el virus. Por ello la Agencia de Salud recomienda “no besar ni intercambiar saliva con personas con quien no se convive”.

Si bien el consejo de no dar besos durante las relaciones sexuales es llamativo, hay otro que complica el panorama: hacer el amor en espacios abiertos para prevenir los contagios. Según la información publicada por la Agencia de Salud Pública, “hay menos riesgo si las relaciones se mantienen en espacios grandes, abiertos, y bien ventilados”.

En el caso de mantener relaciones sexuales con las personas convivientes, el riesgo es bajo siempre y cuando no tengan ningún síntoma y no hayan sido expuestas al virus. En cambio, la guía recomienda reducir al mínimo las relaciones sexuales con personas no convivientes.

Sin embargo, también es vital evitar la sexualidad con personas que no están seguras de ser portadores asintomáticos y, aún entre parejas estables y convivientes, respetar los protocolos, ya que existen muchos casos de contagios dentro de este tipo de parejas, probablemente por la incorporación del virus al hogar cuando uno de ellos sale a realizar compras u otro tipo de salidas.

Esta no es la primera vez que se menciona el espacio como escenario fundamental. De hecho, un estudio de Harvard, clasificó los escenarios sexuales en función de la probabilidad de que las personas contraigan coronavirus mientras tienen relaciones. Aquellos en el extremo inferior de la escala incluyeron la abstinencia (no tener relaciones sexuales en absoluto) y la masturbación, mientras que el sexo con personas de su propio hogar y los de otros hogares se determinó que eran actividades de “alto riesgo”. (DIB)