Continúan los reclamos de la Policía Bonaerense

Los policías le entregaron 14 puntos al gobernador Kicillof, donde se especifica lo que reclaman. A las 10, en el Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12, en La Matanza, hay un encuentro pautado entre los representantes policiales y autoridades del gobierno.

Decenas de policías bonaerenses continuaban este miércoles con la protesta por reclamos salariales. A los efectivos que reclaman frente al Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza, se le suman más agentes en casi todos los municipios del conurbano bonaerense.

Las protestas se iniciaron el lunes en algunos distritos. Pero la falta de precisión sobre la suba salarial prometida por el gobierno de Axel Kicillof no calmó los ánimos y las reacciones reavivaron las pujas internas y la presión sobre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Los policías, muchos de ellos armados y con uniformes al lado de los patrulleros, presentaron un petitorio de 14 puntos, donde solicitan un aumento de 56%, según escalafón, mejoras en las condiciones y elementos de trabajo y que no haya ningún tipo de sanción por las protestas, entre otros puntos.

Durante la mañana de hoy habrá una reunión entre los representantes de los policías y las autoridades del gobierno provincial. El encuentro está pautado para las 10, en el Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12, en La Matanza.

Los 14 reclamos que los policías le entregaron al gobernador Kicillof:

1 – No habrá ningún tipo de represalia sancionatoria para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas a los efectos del presente petitorio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

2 – Aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general de haber líquido, esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB (Bonificación Remunerativa No Bonificable) y las BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico.

3 – Aumento del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales y para el subescalafón de servicios generales sobre el haber líquido. Esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB y la BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico.

4 – Aumento de la hora compensación de recargo de servicio a $189 y la obligatoriedad de dicha compensación.

5 – Pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma (se está pagando con 120 días de retraso).

6 – Provisión del uniforme y equipo de trabajo y aumento del decreto 1315 (mantenimiento del uniforme) a $3.800.

7 – Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial.

8 – No obligatoriedad de la obra social IOMA.

9 – Democratización de las fuerzas.

10 – Derecho a la sindicalización.

11 – Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio.

12 – Capacitación y reentrenamiento permanente.

13 – Asistencia psicológica.

14 – Basta de represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).