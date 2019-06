Constanza Alonso: “Es absurdo culpar al pasado y acompañar a un gobierno que dejó a centenares de chivilcoyanos en la calle”

La candidata a intendenta del Frente de Todos Chivilcoy, Lic. Constanza Alonso, le respondió a la contadora Lourdes Zaccardi y se refirió al cierre de Paquetá.

Horas después de que Lourdes Zaccardi, aspirante a la jefatura del municipio por Juntos por el Cambio, le dijera a un medio local que su intención era “diferenciarse del pasado y de La Cámpora”, llegó la respuesta por parte de la representante del peronismo local.

Constanza Alonso salió al cruce de los dichos de la actual concejal del macrismo y manifestó: “Seguimos caminando Chivilcoy, escuchando a los vecinos, a los trabajadores y a los comerciantes. Y la situación no da para más, la realidad no se puede tapar. Macri no se puede tapar. Por más que lo esconda en los folletos, Lourdes Zaccardi es Macri”.

A su vez, hizo mención del cierre de la fábrica que supo ser la principal empleadora privada en el plano local: “Paquetá es el claro ejemplo: una empresa que se radicó en Chivilcoy debido a una decisión de cuidar el trabajo argentino y que encontró dirigentes activos que facilitaron las cosas para que pueda asentarse. Con Macri, el mismo que esconden, tenemos la planta cerrada, la ciudad está entre las cinco con mayor desocupación del país según un estudio del Centro Activo de Estudio Económico y Social y hay mil familias sin trabajo, con consecuencias en nuestro comercio local muy fuertes”.

“Nuestra ciudad vivió un verdadero drama laboral con el cierre de Paquetá. Fue una empresa que generó mucho empleo durante la época de la que ella dice querer diferenciarse. Es absurdo culpar al pasado y acompañar a un gobierno que dejó a centenares de chivilcoyanos en la calle”, agregó la candidata a intendenta del Frente de Todos.

Por otra parte, Alonso explicó los motivos por los cuales apoya el proyecto que encabeza Alberto Fernández: “Chivilcoy necesita volver a ser parte de un gobierno nacional y provincial que privilegie el trabajo y la producción. Con sólo caminar y escuchar a la gente, Zaccardi podrá comprobar que el problema no es el pasado, el problema es este presente que nos está dejando sin futuro. La gente está muy cansada por la situación tan crítica que estamos viviendo los argentinos y que acá en Chivilcoy es muy compleja por la desocupación y cómo eso ha afectado todo. Es una cadena que también llega a los comerciantes”.

“Necesitamos tener un futuro para Chivilcoy, con más trabajo y producción, estamos convencidos de que el desarrollo productivo es vital para el crecimiento de nuestra ciudad”, cerró.