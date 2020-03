Concejo Deliberante: Decreto de la Presidencia referido a la sesión especial de hoy y a la atención al público

La presidenta del Concejo Deliberante, Lic. Carla Tomasini, decretó que -por razones de público conocimiento- la sesión de esta noche se realizará sin público presente; asimismo, aclaró cómo será la atención al público hasta el 31 de marzo.

Chivilcoy, 16 de marzo de 2020

VISTO

La emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a raíz del COVID- 19 y

CONSIDERANDO

Que entre las principales recomendaciones surge tomar medidas que eviten la circulación del virus minimizando la cantidad de personal que acude a sus puestos de trabajos

Que es imprescindible extremar las medidas de higiene y prevención en todos los ámbitos

Que en consonancia con el Gobierno Municipal buscamos garantizar el correcto funcionamiento del Estado,

Que es necesario continuar con la actividad legislativa reduciendo los riesgos de propagación del virus

Por lo expuesto, la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones dicta el siguiente

DECRETO

Artículo 1: Hasta el 31 de marzo el Honorable Concejo Deliberante de Chivilcoy continuará con la labor legislativa de la siguiente manera:

Inc a) SESIONES: se realizarán sin público presente, aplicando el protocolo de prevención surgido de las autoridades sanitarias extremando medidas de higiene y contacto debiendo ubicarse las bancas de los Sres. y Sras. Concejales a 2 metros de distancia entre sí.

Podrán ingresar al recinto los medios de prensa acreditados y trabajadores/as que aseguren el normal desarrollo de la sesión

Inc b) COMISIONES: Asistirán solo los/as concejales/as integrantes de cada comisión, sin asesores, sin secretarios y toda audiencia con funcionarios/as y autores de proyectos previstas hasta el 31 de marzo se reprogramarán

Inc c) ATENCIÓN AL PÚBLICO: A los efectos de una eficaz prevención, se sostendrá una guardia en todas las áreas de este Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 2: Para todo el personal del HCD que se encuentre comprendido en población de riesgo o para aquellos/as que tengas hijos/as escolarizados y estén a su cargo se aplicarán las licencias especiales dispuestas por el Gobierno Nacional

Artículo 3: Las medidas dispuestas por el presente continuarán vigentes en tanto el Ministerio de Salud de la Nación mantenga las recomendaciones efectuadas para la prevención del Coronavirus COVID-19

Artículo 4: De forma.