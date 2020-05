Comunicado del secretario de Obras y Servicios Públicos, Eduardo Alonso, en respuesta al cuestionamiento sobre la obra en la Ruta Nacional N°5

Al leer la nota del Presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy, Martín Fernández Cagnone, en el diario La Razón, me pregunté, por qué no consultó con el Poder Ejecutivo sobre el estado de la obra de la Ruta Nacional Nº 5.

Al leer la nota del presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy, Martín Fernández Cagnone, en el diario La Razón, me pregunté, por qué no consultó con el Poder Ejecutivo sobre el estado de la obra de la Ruta Nacional Nº 5.

Por lo tanto, le informo, que el intendente Guillermo Britos siempre tuvo y tendrá en su agenda la obra de la ya mencionada ruta, razón por la cual se viene reuniendo con el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Héctor Arrieta, y con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, desde diciembre del 2019 hasta la fecha.

Además, la semana que viene tendrá una reunión con dichos funcionarios nacionales, donde también estarán presentes los intendentes de las ciudades de Mercedes, Suipacha, Alberti y Bragado, para seguir gestionando la continuidad de la obra, la cual fue paralizada por la quiebra de la empresa adjudicada por el sistema PPP.

Todas las obras que se realizaron por el sistema PPP, el cual era un gran negocio financiero, se encuentran paralizadas; por lo tanto, el gobierno nacional está estudiando y analizando la continuidad de las mismas sin tener ningún perjuicio económico para los argentinos, digo para los argentinos porque son alrededor de 50 obras por el sistema de PPP.

Sumado a esto, quiero recordarle que no sólo tenemos dos diputados representándonos, sino que son dos diputados provinciales, un senador provincial y un diputado nacional- y no sé a qué dos diputados hace referencia porque no lo informa-.

Por otra parte no debe saber, o si, que asociaciones rurales de distintos partidos como la de Bragado colaboraron con $ 20.000.000 en el contexto de la pandemia; hubiera hecho lo mismo como presidente de la Asociación Rural, pedir una reunión con el Intendente y ofrecer colaboración de cualquier índole, y, a su vez, preguntar sobre las gestiones de la obra de la Ruta Nº 5, en lugar de criticar sin interiorizarse sobre el tema.

La crítica constructiva es buena, la crítica sin saber sobre lo que se habla es lamentable. Pregunte antes de hablar sería más sencillo, ya que el saber no ocupa lugar.

Es momento de trabajar todos unidos, sin generar divisiones innecesarias.

Eduardo Alonso